La Coppa Italia di pallavolo maschile entra nel vivo con la Final Four in programma sabato 7 e domenica 8 febbraio a Bologna. La prima semifinale vedrà scendere in campo Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza, protagoniste del match fissato per le ore 15.30 di sabato 7 febbraio. Trento arriva all’appuntamento con il desiderio di riscattare l’eliminazione in semifinale della passata edizione e con la volontà di riportare a casa una Coppa Italia che manca dalla stagione 2012/13. Piacenza, dal canto suo, affronta la Final Four con l’obiettivo di ripetere il trionfo conquistato nella stagione 2022/23.

Il match tra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza sarà trasmesso in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

I precedenti tra Trento e Piacenza

Il confronto tra Trento e Piacenza in Coppa Italia vede tre precedenti che raccontano di sfide intense e combattute. Il primo incrocio risale all’8 marzo 2014, quando nella semifinale disputata proprio a Bologna fu Piacenza a imporsi per 3-1 sulla Diatec Trentino, conquistando l’accesso alla finale. Un anno più tardi, il 6 gennaio 2015, le due squadre si affrontarono nei quarti di finale, con Trento capace di ribaltare la situazione e vincere al tie-break. L’ultimo precedente è quello del 26 febbraio 2023, nella finale di Roma, la Gas Sales Bluenergy Piacenza si impose con un netto 3-0, conquistando il trofeo.

Nella stagione in corso, le due formazioni si sono già affrontate in regular season lo scorso 14 dicembre, nell’undicesimo turno, con successo dell’Itas Trentino al tie-break.

Lo stato di forma delle due squadre

Arrivando alla Final Four, Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza presentano un percorso recente fatto di alti e bassi, ma complessivamente positivo. Trento arriva dalla vittoria netta contro Cuneo e ha saputo ottenere un successo importante anche in Champions League contro Tours. I gialloblù in precedenza avevano però subito due sconfitte, maturate contro Ziraat Bankasi in Champions e contro Perugia in SuperLega. Piacenza arriva a questa sfida con un ruolino altrettanto significativo: vittoria in campionato contro Cisterna, unite al doppio successo in CEV Cup contro Rio Duero Soria. L’unico passo falso recente è rappresentato dalla sconfitta al tie-break sul campo di Modena, maturata comunque al termine di una gara equilibrata.