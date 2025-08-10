L’Italia sta disputando fin qui un percorso impeccabile ai Campionati del Mondo Under 21 femminili, in corso a Surabaya (Indonesia). La Nazionale, guidata dal tecnico Gaetano Gagliardi, ha vinto tutte e tre le prime gare della Pool C, superando per 3-0 la Repubblica Ceca e l’Algeria, imponendosi poi per 3-2 nel difficile match contro la Polonia. Dopo un giorno di riposo, le Azzurrine torneranno in campo nella Samator Healthporia Volleyball Hall lunedì 11 agosto alle 5 italiane per affrontare l’Egitto, nella quarta partita del girone. Una sfida in cui le nostre portacolori proveranno a proseguire la striscia di vittorie per confermarsi al primo posto in classifica, prima di sfidare l’ultima e impegnativa gara della fase a gironi, in cui bisognerà affrontare un avversario di livello come la Turchia.

Italia-Egitto: la partita in diretta streaming

La sfida tra Italia ed Egitto sarà un testa-coda della Pool C, visto che le Azzurrine sono al comando del gruppo con otto punti, mentre le egiziane sono ancora ferme a zero punti. La Nazionale guidata dal coach Hussein Abadi non è riuscita a vincere ancora nemmeno un set in questi Campionati del Mondo Under 21, perdendo con il punteggio di 3-0 tutte e tre le partite disputate nell’ordine contro Polonia, Repubblica Ceca e Turchia. L’Egitto si è qualificato a questa rassegna iridata dopo l’argento ottenuto nei Campionati Africani dello scorso anno, in cui era stata sconfitta al tie-break in finale dalla Tunisia. Sulla carta l’Italia partirà favorita in questo match contro l’Egitto, che però proverà una reazione d’orgoglio.

La partita tra Italia ed Egitto sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World TV.

La vittoria delle azzurrine contro la Polonia

La partita tra Italia e Polonia è stata molto combattuta e ha visto sfidarsi in campo due squadre di alto livello. Le Azzurrine sono riuscite ad avere la meglio al tie-break, trovando un fondamentale successo con il punteggio di 3-2 (25-23, 25-16, 21-25, 19-25, 15-4). L’Italia è partita forte e ha vinto i primi due set, ma nel terzo è arrivata la reazione delle polacche, in grado di ritrovare la parità vincendo i successivi due parziali. Nel quinto set le Azzurrine sono state perfette e hanno dominato in campo, allungando subito e ottenendo la vittoria.

La top scorer del match è stata Merit Adigwe, autrice di un’ottima prestazione con trenta punti a referto. In casa Italia sono andate in doppia cifra anche Maria Teresa Bosso e Dalila Marchesini, che hanno realizzato rispettivamente quattordici e tredici punti.