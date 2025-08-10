L’Italia della pallavolo torna al lavoro dopo la conclusione della Volleyball Nations League. Gli azzurri hanno archiviato il torneo internazionale conquistando, per la prima volta nella storia della competizione, la medaglia d’argento. Un risultato che fa ben sperare in vista del prossimo grande appuntamento della stagione: i Campionati del Mondo, in programma nelle Filippine da venerdì 12 a domenica 28 settembre. Una rassegna iridata che vedrà la Nazionale partire da campione in carica e l’obiettivo sarà confermarsi ai vertici. Per prepararsi al meglio, lo staff azzurro ha organizzato un collegiale a Cervia, in programma da domenica 10 a giovedì 14 agosto.

Per questo raduno in preparazione ai Mondiali, il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha convocato quindici atleti, con la principale novità del ritorno di Roberto Russo dopo l’infortunio.

I convocati azzurri per il collegiale a Cervia

Ai prossimi Campionati del Mondo ciascuna Nazionale potrà portare quattordici giocatori nelle Filippine, scelti dalla lista dei venticinque pre-convocati inviata in precedenza alla federazione internazionale. Visto che, per questo collegiale a Cervia il CT, Ferdinando De Giorgi ha convocato quindici giocatori, si può ipotizzare che sia già stata fatta un'importante selezione in vista della rassegna iridata. I giocatori convocati sono gli stessi che hanno partecipato alle Finals di Volleyball Nations League a Ningbo (Cina) con un’importante aggiunta: quella di Roberto Russo.

Il centrale della SIR Safety Perugia Volley è tornato al lavoro dopo un lungo stop in seguito a un infortunio alla caviglia e poi all’operazione all’ernia del disco. Di seguito, l’elenco completo dei convocati per il collegiale di Cervia: Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli. Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Luca Porro. Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò. Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace.

L’argento dell’Italia nella Nations League

La Volleyball Nations League maschile 2025 si è conclusa con una medaglia d’argento per l’Italia, che prima di questa edizione non era mai arrivata in finale.

Gli azzurri dopo un ottimo cammino nella fase intercontinentale sono approdati alle Finals di Ningbo, in Cina, dove ai quarti di finale hanno battuto 3-1 Cuba e poi con lo stesso punteggio la Slovenia in semifinale. In finale i nostri portacolori si sono dovuti però arrendere alla superiorità della Polonia, che si è imposta con il punteggio di 3-0.