Prosegue il cammino della nazionale italiana femminile di pallavolo ai Campionati del Mondo Under 21, che si stanno svolgendo in Indonesia nella città di Surabaya. La formazione guidata dal tecnico Gaetano Gagliardi si appresta ad affrontare la terza avversaria della fase a gironi, ovvero la Polonia, nel match in programma sabato 9 agosto alle ore 5.00 italiane. Si tratta di un match già potenzialmente decisivo in ottica qualificazione agli ottavi di finale. Infatti le nostre portacolori si trovano attualmente al comando della Pool C dopo aver ottenuto un successo per 3-0 nel match d’esordio contro la Repubblica Ceca e poi aver superato l’Algeria nella seconda partita con il punteggio di 3-0 (25-18, 25-11, 25-16).

Ottenere una vittoria da tre punti contro le polacche permetterebbe alle azzurrine di staccare le rivali in classifica, che sono attualmente a pari punti, e ipotecare le qualificazione.

Italia-Polonia: terza sfida del girone in diretta streaming

Si alza progressivamente il livello delle avversarie per l'Italia in questa edizione dei Campionati del Mondo Under 21. Infatti la Polonia è una squadra da non sottovalutare e che andrà affrontata con la massima concentrazione. La nazionale polacca lo scorso anno ha ottenuto un ottimo quarto posto ai Campionati Europei, manifestazione in cui le due nazionali si erano già incrociate nella fase a gironi. Nell’ultimo precedente l’Italia ebbe la meglio solo al tie-break per 3-2.

In questi Mondiali la nazionale guidata dal coach Miłosz Majka ha aperto con il successo nel match d’esordio contro l’Egitto con il punteggio di 3-0 e poi si è ripetuta contro la Turchia. Il match tra Italia e Polonia verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World TV, che trovate di seguito.

Le protagoniste attese in campo

In questa terza sfida dei Campionati del Mondo Under 21 il tecnico Gaetano Gagliardi dovrebbe dare continuità a quanto visto nelle prime partite, con un possibile starting six formato da Helena Sassolini, Nicole Piomboni, Dalila Marchesini, Merit Adigwe, Maria Teresa Bosso, Linda Manfredini e Anna Bardaro come libero, con la possibilità di qualche cambio in partenza o di sostituzioni nel corso del match tra le altre atlete a disposizione ovvero Erika Esposito, Linda Esposito, Adji Astou Ndoye, Emma Magnabosco e Silene Martinelli.

Dall’altra parte invece per la Polonia il coach Miłosz Majka dovrebbe puntare sulle giocate di Maria Splawska, Aleksandra Adamczyk e Julia Hewelt per colpire le azzurrine e poi su Anna Fiedorowicz, Agata Milewska e Aleksandra Walczak in ricezione, oltre a Zuzanna Suska come libero.