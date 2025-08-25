L’Italia ha finora compiuto un percorso perfetto ai Campionati del Mondo Under 21 maschili di pallavolo, in corso a Jiangmen (Cina). La Nazionale guidata dal tecnico Vincenzo Fanizza è al comando della Pool D a punteggio pieno, con tre vittorie in altrettante partite disputate. Gli azzurrini hanno superato all’esordio l’Indonesia e poi l’Ucraina, entrambe con il punteggio di 3-0, per poi imporsi 3-1 contro la Francia. Il prossimo avversario dei nostri portacolori sarà la Tunisia, nella quarta partita del girone, in programma oggi (lunedì 25 agosto) alle 14 italiane.

In caso di successo, l’Italia otterrebbe il pass di qualificazione agli ottavi di finale con una giornata d’anticipo e difenderebbe anche il primo posto in classifica, fondamentale per garantirsi un cammino più agevole nel tabellone a eliminazione diretta.

Italia-Tunisia: il match del girone in diretta streaming

La partita tra Italia e Tunisia è una classica sfida testa-coda del girone. L’Italia è a punteggio pieno e imbattuta, mentre dall’altra parte la Tunisia è ultima in classifica con zero punti. La nazionale guidata dal coach Tarek Ouni non è ancora riuscita a sbloccarsi in questa edizione dei Campionati del Mondo Under 21, venendo sconfitta per 3-0 dalla Francia, per 3-1 dall’Indonesia e per 3-0 dall'Argentina.

La Tunisia si era, però, presentata al via di questa rassegna iridata con ben altre ambizioni, vista la conquista dell’oro nei Campionati Africani dello scorso anno e una terza fascia di merito nei sorteggi dei gruppi. Gli azzurrini non dovranno dare per scontato l’esito della partita e restare concentrati per centrare la quarta vittoria consecutiva. Il match tra Italia e Tunisia sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World TV, che trovate di seguito.

La vittoria degli azzurrini con la Francia

La partita contro la Francia era sulla carta la più impegnativa, visto che gli azzurrini si trovavano di fronte i campioni europei di categoria in carica. La vittoria ottenuta è stata un segnale importante della forza di questa nazionale.

La formazione guidata dal tecnico Vincenzo Fanizza ha saputo reggere al meglio le giocate degli avversari, imponendosi con il punteggio di 3-1 (25-22, 22-25, 25-23, 25-23). Una partita che a lunghi tratti è stata equilibrata e in cui ha prevalso la maggiore lucidità dei nostri portacolori nei momenti decisivi. Sono stati tre i giocatori a realizzare il maggior numero di punti nell’incontro, ovvero diciassette, si tratta di Tommaso Barotto, Manuel Zlatanov e il francese Thomas Pujol.