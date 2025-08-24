La calda volata con cui si è decisa la terza tappa del Giro di Germania ha avuto un'ulteriore coda polemica sui social, con un protagonista inatteso: il numero uno del ciclismo mondiale Tadej Pogačar. La corsa, disputata sabato 23 agosto, si è conclusa con una volata tra una quarantina di corridori. Danny Van Poppel ha tagliato per primo il traguardo, ma è stato poi declassato dalla giuria per una manovra ritenuta scorretta, un cambio di traiettoria che ha ostacolato sia Matthew Brennan che Søren Wærenskjold, successivamente proclamato vincitore della tappa.

L'irregolarità di Van Poppel, che ha rischiato di provocare una maxicaduta, è apparsa molto chiara. Nonostante questo, un po' a sorpresa, Tadej Pogačar ha postato una foto e un commento molto critico per la decisione della giuria, autoproclamando Van Poppel il legittimo vincitore della corsa.

Il finale della terza tappa del Giro di Germania

Il finale della terza tappa del Giro di Germania ha regalato emozioni e brividi. Il gruppo si è selezionato nella parte centrale della corsa, quando alcuni dei velocisti più forti, su tutti Jonathan Milan, sono rimasti staccati. Davanti si è formato un gruppo di circa quaranta unità, che è andato a giocarsi la vittoria allo sprint. Søren Wærenskjold ha lanciato la volata in testa, con Danny Van Poppel e Matthew Brennan che lo hanno rimontato.

Van Poppel ha sprintato a centro strada e Brennan ha trovato il suo spazio per infilarsi tra i due, dando l'impressione di avere la velocità per poter superare tutti e vincere. Van Poppel ha, però, chiaramente deviato la sua traiettoria in piena volata, arrivando al contatto con Brennan, che si è trovato incastrato tra l'olandese e il norvegese. Per fortuna, Brennan ha mantenuto l'equilibrio con una grande abilità e l'episodio si è chiuso senza cadute. Van Poppel ha tagliato il traguardo per primo davanti a Wærenskjold, ma dopo qualche minuto di attesa è arrivata la decisione della giuria che lo ha declassato per la scorrettezza commessa. La vittoria di tappa è così andata a Søren Wærenskjold, anche se a rimetterci più di tutti è stato probabilmente Brennan.

'Queste regole non funzionano bene'

Più tardi, Tadej Pogačar è intervenuto a sorpresa sui suoi spazi social, lanciando una forte critica alla giuria. "È il chiaro vincitore della tappa di oggi", ha scritto il campione del mondo di ciclismo. "Queste regole sono una barzelletta, sono sbagliate, non funzionano bene. È già accaduto molte volte quest’anno. Congratulazioni Danny Van Poppel, hai vinto", ha aggiunto Pogačar.

Pogačar e Van Poppel si conoscono bene, vivono entrambi a Monaco e spesso si allenano insieme.