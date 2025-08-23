Il 2025 non è stato un anno di grande splendore per Primož Roglič. Ormai prossimo ai 36 anni, è apparso per la prima volta in netta flessione. Ha vinto due tappe e la classifica finale della Volta Catalunya, ma negli appuntamenti più importanti, il Giro e il Tour, non è riuscito a lasciare il segno. Nella corsa rosa si è ritirato a causa dei postumi di alcune cadute e al Tour non è riuscito a inserirsi nella lotta al podio né a conquistare una tappa. Parlando a HLN, ha ammesso che la sua carriera è ormai in parabola discendente e che presto arriverà il momento di dire addio al ciclismo.

Il corridore della Red Bull ha inoltre svelato un progetto ambizioso: il ritorno agli sport invernali, il ritorno agli sport invernali e il sogno di chiudere partecipando alle Olimpiadi.

'Voglio fare anche altre cose'

La vita sportiva di Primož Roglič racconta una storia del tutto speciale: ha gareggiato ad alti livelli nel salto con gli sci, sport particolarmente popolare nel suo paese, diventando anche campione del mondo juniores. Dopo un infortunio, il giovane Roglič ha iniziato a usare la bicicletta e ad appassionarsi sempre di più al ciclismo, fino al grande salto tra i professionisti.

Dopo 91 vittorie, un oro olimpico, cinque Grandi Giri, una Classica Monumento, e a poche settimane dal 36° compleanno, Roglič ha raccontato di sentire ormai vicino il momento di dire basta con il ciclismo.

"Ormai si tratta di sopravvivere, il giorno in cui smetterò si sta avvicinando", ha dichiarato il campione sloveno a HLN.

"Non ho più vent'anni e naturalmente guardo al mio futuro in modo diverso. Voglio fare anche altre cose nella vita", ha dichiarato Roglič, parlando di una svolta clamorosa, un ritorno al passato. "Voglio tornare agli sport invernali, dove tutto è iniziato. No, non il salto con gli sci, quello è il passato. Partecipare alle Olimpiadi invernali sarebbe fantastico. Al momento, però, so che non è ancora realistico", ha dichiarato Roglič.

Il campione sloveno ha intenzione di andare in fondo a questo progetto un po' folle, e sogna di partecipare alle Olimpiadi invernali del 2030, che si terranno sulle Alpi francesi.

'Il ciclismo è il lavoro, la famiglia è tutto'

Roglič ha raccontato che ora, a quasi 36 anni, la sua priorità è sempre più quella di vivere il tempo con la famiglia, la moglie e i due figli piccoli. "Il ciclismo è il mio lavoro, ma la mia famiglia è tutto per me", ha dichiarato il quattro volte vincitore della Vuelta.

Lo sloveno ha confidato anche di riuscire a vivere ancora il ciclismo con piacere, nonostante i risultati non siano più quelli delle scorse stagioni. "Mi sono davvero divertito a concludere il Tour de France", ha raccontato Roglič, ammettendo che quello concluso un mese fa potrebbe essere stato l'ultimo Tour della sua carriera.