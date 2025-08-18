A cinque giorni dalla partenza della Vuelta España, fissata eccezionalmente a Torino per sabato 23 agosto, la Visma Lease a Bike ha confermato ufficialmente il suo schieramento e la leadership di Jonas Vingegaard [VIDEO].

Il campione danese correrà la Vuelta per la terza volta in carriera, dopo le esperienze del 2020, quando era tra i gregari di Roglic, e del 2023, quando concluse al secondo posto in un podio tutto monopolizzato dall'allora Jumbo.

Vista l'assenza di Pogacar e la superiorità dimostrata su tutti gli altri avversari negli ultimi grandi giri, è scontato considerare Vingegaard il favorito numero uno di questa Vuelta.

Il campione della Visma non si è sottratto al suo ruolo, e nelle consuete dichiarazioni della vigilia ha giocato a carte scoperte. "Ho fatto un ritiro di allenamento da solo, vincere la Vuelta con questo team è un obiettivo realistico" ha commentato Vingegaard.

Vingegaard: 'Sono qui per la vittoria'

Jonas Vingegaard è apparso molto motivato per questa Vuelta España in cui dovrà recitare un ruolo diverso da quello che gli è ormai abituale al Tour de France e nelle altre corse in cui è chiamato a confrontarsi con Tadej Pogacar. "Non vedo l'ora di correre questa Vuelta España", ha dichiarato Vingegaard nel comunicato con cui la Visma ha annunciato lo schieramento per la corsa spagnola.

Vingegaard ha raccontato di aver sfruttato al meglio il poco tempo a disposizione tra la fine del Tour e l'inizio della Vuelta.

"Dopo il Tour, mi sono prima preso una pausa e poi ho iniziato a prepararmi per il prossimo obiettivo della mia stagione. Nelle ultime settimane ho partecipato a un ritiro di allenamento da solo, con il supporto della squadra in loco" ha spiegato il danese.

"Sono qui per la vittoria assoluta e, con questo team che mi supporta, mi sembra un obiettivo realistico" ha aggiunto Vingegaard. "Ci sono molte tappe in cui si può fare la differenza, quindi è fondamentale essere pronti fin dall'inizio" ha concluso il danese.

'Angliru e Bola del Mundo sono speciali'

A guidare la Visma Lease a Bike in ammiraglia ci sarà Grischa Niermann, il DS che era il punto di riferimento tecnico anche al Tour de France.

Niermann ha spiegato che è stata scelta una squadra esperta, forte e completa per assistere Vingegaard. "Jonas è il nostro leader e la nostra migliore possibilità di vittoria assoluta" ha dichiarato il tecnico tedesco. "Ma con Kuss abbiamo un ex vincitore al via, e anche Matteo Jorgenson si è ripreso bene dopo il Tour. Con Kelderman, Tulett, Campenaerts, Van Baarle, Zingle, abbiamo una squadra che può supportare Jonas su tutti i terreni" ha commentato Niermann, che ha individuato alcuni punti chiave della corsa.

"Dovremo essere pronti ogni giorno, ma sappiamo bene che è così nei grandi giri. Ci sono alcune tappe interessanti, tra cui la cronometro a squadre, ma anche la cronometro individuale della 18° tappa. Inoltre, gli arrivi sull'Angliru e sulla Bola del Mundo sono sempre speciali, ovviamente" ha commentato Niermann.