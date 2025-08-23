Nella prima giornata del Campionato del Mondo di Pallavolo femminile a Phuket, in Thailandia, ha esordito la nazionale italiana allenata da Julio Velasco contro la Slovacchia, battendola 3-0 (25-20, 25-14 e 25-17).

Le azzurre scenderanno nuovamente in campo domenica 24 agosto, alle ore 12 italiane, contro Cuba; mentre, martedì 26 agosto sempre alle ore 12 italiane sarà il turno del Belgio.

La squadra azzurra giunge a questo appuntamento iridato forte della vittoria in due Nations League consecutive (2024 e 2025) e dell'oro olimpico ottenuto a Parigi 2024, quindi con la consapevolezza di essere la squadra da battere.

Gli highlights della partita contro la Slovacchia

L'avvio del match è piuttosto equilibrato (6-6), poi le azzurre riescono a portarsi a 10-6 costringendo il coach slovacco Michal Masek a chiedere un timeout. Le italiane si portano a +5 (17-12). Alcune belle azioni delle slovacche e qualche errore della squadra italiana, porta la nazionale slovacca a -1 (20-19). In questo primo set, diventa molto utile un check chiamato dalla panchina azzurra che trasforma una ricezione errata permettendo lo scatto finale e chiuderlo con il punteggio 25-20 per l'Italia.

La nazionale azzurra inizia il secondo set, decisamente, con un'altra marcia, portandosi sull'8-0 impongono a Masek di chiamare un timeout; si prosegue e la Slovacchia riesce a segnare il primo punto solo quando l'Italia ne ha già marcati dieci.

La squadra italiana mantiene alto il ritmo e non lascia nessuno spazio di reazione alle avversarie, andando a concludere il game 25-14.

L'ultimo set si apre con un brevissimo momento di equilibrio (3-3), ma l'Italia riesce a creare un piccolo divario portandosi 10-13; la sola opposta Karin Sunderlikova, migliore giocatrice in campo della Slovacchia, prova a tenere testa alla squadra azzurra, ma non è sufficiente; le atlete italiane chiudono il game con il punteggio 25-17 vincendo l'incontro. Paola Egonu con 15 punti segnati è stata la migliore marcatrice della partita.

Un approfondimento sui gironi e sulle convocati azzurre

Questa 20^ edizione del Campionato Mondiale di Pallavolo Femminile si concluderà domenica 7 settembre.

Al torneo partecipano 32 formazioni, suddivise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno, L'Italia è nel gruppo B con Slovacchia, Cuba e Belgio. Passeranno agli ottavi le due migliori classificate di ogni girone. Le sfide si disputeranno in quattro città della Thailandia, paese ospitante: Bangkok, Phuket, Chiang Mai e Nakhon Ratchasima.

Le 14 atlete azzurre convocate per questo impegno iridato sono le palleggiatrici Carlotta Cambi, Alessia Orro; le centrali Benedetta Sartori, Anna Danesi, Sarah Fahr, Yasmine Akrari; le schiacciatrici Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini; le due opposte Paola Egonu e Ekatrina Antropova e le due libere Monica De Gennaro ed Eleonora Fersino.