A dieci giorni dal via alla corsa, fissato per sabato 23 agosto, è ormai definito lo schieramento della Visma-Lease a Bike per la Vuelta España. Già nota da tempo la leadership di Jonas Vingegaard, restavano da sciogliere alcuni dubbi sui gregari che accompagneranno il danese a caccia della vittoria. La squadra olandese ha privilegiato l'esperienza, convocando uomini di provata solidità, con molti grandi giri alle spalle. In salita, gli uomini determinanti per Vingegaard saranno Sepp Kuss e Matteo Jorgenson, entrambi reduci dal Tour de France.

Anche per Campenaerts doppietta Tour - Vuelta

Jonas Vingegaard si presenta al via della Vuelta España come il favorito numero uno per la vittoria finale. Assente Pogačar, il campione danese ha la grande occasione di mettere le mani su quella maglia rossa che avrebbe già potuto conquistare due anni fa, quando fu protagonista di un discusso finale con i compagni Kuss e Roglič, che monopolizzarono il podio. La corsa fu dominata dalla squadra olandese, che portò Kuss al comando della generale grazie a una fuga e poi decise di lasciare invariata la situazione nelle ultime tappe, consegnando la vittoria all'americano.

Stavolta non ci sono dubbi sulle gerarchie interne. Il danese è il leader unico e si presenta al via affiancato da una squadra forte, esperta e solida.

Sepp Kuss non si è più espresso ai livelli di quella Vuelta, ma resta un gregario di qualità per le salite più impegnative. Insieme a Matteo Jorgenson, formerà la coppia di corridori che dovrà stare più vicino a Vingegaard nei momenti caldi della corsa, rispondendo anche alle mosse tattiche degli avversari, UAE in primis. Insieme a Vingegaard, Kuss e Jorgenson ci sarà un quarto corridore reduce dal Tour, Victor Campenaerts, uno dei più convincenti nel team Visma sulle strade di Francia.

Altri due corridori della selezione hanno, invece, corso il Giro d'Italia e tornano qui per un secondo grande giro stagionale. Si tratta di Wilco Kelderman e Dylan Van Baarle, due veterani del gruppo. Infine, i restanti due posti sono stati riservati ad Axel Zingle, uomo da classiche che scorterà Vingegaard nelle parti più veloci, e Ben Tulett, scalatore in grande crescita in questa stagione.

Vuelta, si parte il 23 agosto

La Vuelta España scatta eccezionalmente da Torino sabato 23 agosto. La corsa resterà per tre giorni in Italia, arrivando a Novara, Limone Piemonte e Ceres, per poi passare in Francia e in Spagna. Tra le tappe decisive spiccano gli arrivi in salita sull'Angliru, a La Farrapona e a Bola del Mundo, nella penultima tappa. La corsa si conclude a Madrid il 14 settembre.

Vingegaard è il favorito numero uno. I principali rivali saranno João Almeida e Juan Ayuso, che divideranno la leadership in casa UAE, ma ci saranno anche Egan Bernal, Richard Carapaz, Antonio Tiberi e Giulio Ciccone. La corsa sarà trasmessa ogni giorno in diretta tv e streaming da Eurosport e Discovery+.