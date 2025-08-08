A un paio di settimane dal via della corsa, si va sempre più delineando l'elenco dei corridori che prenderanno parte alla prossima Vuelta España. La corsa vivrà una partenza del tutto inedita e eccezionale. Sarà Torino ad ospitare l'avvio della corsa, fissato per sabato 23 agosto. La Vuelta resterà per tre giorni in Italia, per poi passare in Francia e arrivare in Spagna senza nessun giorno di riposo. Questa grande partenza contribuirà a portare in gruppo molti più corridori italiani del solito. Al via saranno presenti molti dei nomi più importanti del ciclismo italiano, a partire da Filippo Ganna, che vuole riscattare lo sfortunato Tour concluso già nella prima tappa per un incidente, e Giulio Ciccone, partito alla grande in questa seconda parte della stagione con il successo alla Clasica San Sebastian.

Tiberi e Ciccone per la classifica generale

La starting list della Vuelta España deve ancora essere completata, ma l'ossatura delle varie squadre è di fatto già scelta. Filippo Ganna sarà tra i leader della Ineos, per puntare alle due cronometro, una individuale e una a squadre, ma anche a qualche tappa intermedia in cui inserirsi in una fuga o tentare uno sprint. Per Ganna sarà anche un'opportunità importante per raggiungere il top dela forma in vista degli ultimi obiettivi della stagione, in cui spicca l'europeo a cronometro, titolo che ancora manca in bacheca.

Giulio Ciccone sarà invece uno dei punti di riferimento della Lidl Trek, che riproporrà qui parte dello schieramento visto al Giro d'Italia, con l'abruzzese e Mads Pedersen a dividersi i gradi di capitano.

Ciccone potrà puntare sia ad una vittoria di tappa che ad un buon risultato in classifica.

L'altro uomo atteso dal ciclismo italiano per la classifica generale di questa Vuelta España è Antonio Tiberi. Reduce da un Giro molto sfortunato, il corridore del Team Bahrain punta ad inserirsi nei piani alti della generale, anche se il percorso con molti arrivi che privilegiano corridori esplosivi non è il più adatto ai suoi mezzi. Tiberi avrà al suo fianco due uomini esperti come Damiano Caruso e Andrea Pasqualon, un valore aggiunto molto importante.

Pellizzari atteso sulle salite della Vuelta

Molto atteso è anche Giulio Pellizzari, molto positivo in questa sua stagione d'esordio nel grande ciclismo World Tour.

Dopo la buona esperienza al Giro, lo scalatore della Red Bull potrà mettersi in gioco su un percorso che propone tanta salita dura.

Ci si aspetta una corsa da protagonista anche da Lorenzo Fortunato. Il corridore della XDS Astana troverà terreno adatto alle fughe di cui è un ottimo interprete. Infine, la Lotto sembra intenzionata a dare a Elia Viviani l'occasione di tornare a confrontarsi con un grande giro. Il velocista veronese non corre una gara a tappe dal lontano Giro d'Italia 2021, quando ancora era alla Cofidis. Il percorso non offre molte opportunità agli sprinter, ma Viviani potrebbe approfittare della tappa d'apertura per cogliere la vittoria e la maglia di leader.

Da qui al via della Vuelta España la starting list si completerà con la sicura aggiunta di altri protagonisti del ciclismo italiano. La corsa si corre dal 23 agosto al 14 settembre e sarà trasmessa in tv in esclusiva da Eurosport / Discovery Plus.