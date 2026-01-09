La Nazionale Under 18 femminile di pallavolo centra l’accesso alla semifinale del Torneo WEVZA di qualificazione ai Campionati Europei di categoria 2026. Le azzurrine guidate da Stefano Gregoris completano un girone perfetto superando anche la Germania con il punteggio di 3-1 e conquistando così il primo posto nella pool B. Dopo le vittorie contro Portogallo e Francia, il successo contro le tedesche certifica la solidità di un gruppo capace di affrontare e superare momenti di difficoltà senza perdere lucidità. Il cammino dell’Italia proseguirà dunque sul parquet del Pala Preziuso di Foggia, dove oggi (venerdì 9 gennaio) alle ore 20.00, è in programma la semifinale contro l’Olanda.

Un appuntamento cruciale che mette in palio l’accesso alla finale, con l’obiettivo della qualificazione europea.

Italia-Olanda: la semifinale delle azzurrine in diretta streaming

La semifinale tra Italia e Olanda sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo, così come tutte le partite del Torneo WEVZA, consentendo agli appassionati di seguire da vicino il cammino delle nazionali giovanili. Le orange arrivano a questo appuntamento dopo aver chiuso la pool A al secondo posto, grazie a una vittoria al tie-break contro la Spagna e a una sconfitta subita contro il Belgio, formazione che ha invece conquistato il primo posto nel girone. Nell’altra semifinale saranno proprio Francia e Belgio a contendersi un posto in finale.

La vittoria dell’Italia contro la Germania

Il successo contro la Germania è stato il risultato di una partita con continui cambi di inerzia. Protagonista assoluta dell’incontro è stata Lisa Monari, top scorer con 21 punti, ben supportata da Tessariol e Gordon, rispettivamente a quota 18 e 17. L’avvio di gara ha visto le azzurrine partire sottotono, con la Germania capace di prendere il comando e allungare fino all’11-16. Dopo il time-out di coach Gregoris, l’Italia ha però cambiato marcia, ritrovando entusiasmo e aggressività fino alla parità sul 17-17 e al sorpasso decisivo che ha portato al 25-20 finale. Nel secondo set le azzurrine hanno imposto il proprio ritmo sin dai primi scambi, comandando il parziale senza concedere spiragli alle avversarie e chiudendo con un netto 25-13.

Più combattuto il terzo set, in cui la Germania è riuscita a rientrare e a strappare il parziale sul 23-25, riaprendo momentaneamente la sfida. Nel quarto set, dopo una nuova fase di difficoltà, l’Italia ha trovato l’allungo decisivo grazie a un turno di servizio favorevole di Monari, prima di chiudere definitivamente i conti sul 25-17 con un attacco di Ginevra Gibelli per una vittoria che vale semifinale e primo posto nel girone.