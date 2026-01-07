Torna la CEV Champions League di pallavolo femminile con la Numia Vero Volley Milano che vola ad Istanbul per il big match europeo contro l’Eczacibasi, in programma oggi (mercoledì 7 gennaio) con fischio d’inizio alle ore 17.30 italiane. Prima trasferta europea del 2026 per le meneghine, che dopo gli impegni in Serie A1 tornano protagoniste in Champions per una delle sfide più attese della fase a gironi. Le lombarde saranno di scena all’Eczacibasi Spor Salonu di Istanbul per affrontare le padrone di casa nel match valido per la terza giornata della Pool C.

In palio c’è il primato del girone e una fetta importante di qualificazione alla fase successiva. Un successo consentirebbe alla formazione di coach Stefano Lavarini di consolidare il primo posto e proseguire il cammino europeo a punteggio pieno. Nell’ultimo turno disputato a inizio dicembre, Milano aveva superato con autorità per 3-0 lo Železničar Lajkovac, mentre l’Eczacibasi era uscita sconfitta al tie-break sul campo dell’Olympiacos. Il match sarà trasmesso in diretta Sky Sport Arena e DAZN.

Precedenti ed ex del match

Quello di Istanbul sarà il terzo confronto ufficiale tra Numia Vero Volley Milano ed Eczacibasi. Le due squadre si sono infatti affrontate per la prima volta nella scorsa stagione, nei Quarti di Finale della Champions League, quando la formazione italiana riuscì a imporsi con un doppio 3-0, conquistando uno storico accesso alla Final Four della competizione.

Un precedente che pesa nell’economia del confronto, ma che non riduce il coefficiente di difficoltà di una trasferta tradizionalmente complicata come quella turca. Il match sarà inoltre arricchito da numerosi incroci con il passato: dall’altra parte della rete, Milano ritroverà ben quattro ex giocatrici oggi in forza all’Eczacibasi, tutte protagoniste in passato con la maglia rosablu. Si tratta della centrale Dana Rettke, della schiacciatrice Kathryn Plummer e delle opposte Magdalena Stysiak e Aleksandra Smrek.

L’Eczacibasi di coach Bregoli

Per l’Eczacibasi Istanbul questa è la ventiduesima partecipazione alla massima competizione europea per club, a conferma della tradizione e del prestigio internazionale del sodalizio turco.

Nell’edizione 2025/2026 la squadra di coach Massimo Bregoli ha finora raccolto una vittoria e una sconfitta, risultati che valgono il secondo posto nella Pool C con due punti di ritardo rispetto a Milano. Il club di Istanbul ha avviato una profonda ristrutturazione del roster, puntando su un mix di esperienza internazionale e talento locale, con numerose stelle della nazionale turca inserite in organico. Dopo l’argento europeo conquistato nel 2023, l’Eczacibasi affronta questa Champions League con l’obiettivo dichiarato di tornare sul gradino più alto del podio continentale.