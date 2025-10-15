Non finisce neanche negli ultimi scampoli di stagione del ciclismo la razzia di corse della UAE Emirates. Ormai battuto il record di successi della HTC che resisteva da vent'anni e messe in bacheca imprese a non finire con Pogacar, la UAE sta continuando a dettare legge nelle classiche italiane di fine stagione. Al Giro del Veneto, che si è corso oggi con l'arrivo a Verona, Isaac Del Toro ha infilato l'ennesimo successo di questa trionfale campagna di corse in Italia, dove è stato quasi imbattuto. Il messicano ha riproposto il copione già visto in tante altre gare, come il Gran Piemonte della scorsa settimana, ha attaccato sull'ultima salita dopo un eccellente lavoro dei compagni e si è involato verso la vittoria.

Non paga, la UAE si è presa anche il secondo posto con un inesauribile Pavel Sivakov. La giornata del ciclismo pro ha proposto anche la prima tappa del Giro d'Olanda, in cui Tim Merlier ha avuto la meglio su Olav Kooij al termine di una splendida volata.

This was a beauty 😍



What a sprint duel between Kooij and Merlier 🤌🏼 #TourofHolland pic.twitter.com/hoxYn6zyDV — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) October 15, 2025

Ciclismo, 16° vittoria di Del Toro

Il Giro del Veneto ha aperto oggi, mercoledì 15 ottobre, l'ultima settimana di corse italiane di questa stagione 2025 del ciclismo. Con l'organizzazione della PP Events di Filippo Pozzato, la classica ha proposto un bel percorso da Vicenza a Verona, con i giri finali sul circuito delle Torricelle e l'arrivo nel centro della città scaligera.

La corsa ha segnato anche l'ultimo giorno in gruppo di Elia Viviani, salutato calorosamente da tutto il mondo del ciclismo, prima dell'addio ai Mondiali su pista della prossima settimana.

La situazione si è accesa negli ultimi due giri del circuito con la salita delle Torricelle, dove la UAE ha preso decisamente in mano la situazione. Sotto la spinta di un Pavel Sivakov in grande giornata, il gruppo si è ridotto ad una trentina di unità, quelli che poi si sono giocati la corsa sull'ultimo passaggio dalla salita. La sceneggiatura è stata la stessa già vista in molte altre corse di questo autunno di classiche italiane, con l'attacco di Del Toro che è ormai diventato una sentenza. Concluso il lavoro di Sivakov, il messicano è scattato e solo Gregoire ha tentato di seguirlo.

Dopo qualche centinaio di metri, però, anche il francese è stato costretto a cedere, e Del Toro si è così involato tutto solo.

Una volta scollinato, il 22enne della UAE ha gestito senza problemi la discesa e il breve tratto finale verso il traguardo, ben protetto da Sivakov nelle prime posizioni del gruppo inseguitore. Isaac Del Toro ha così firmato la 16° vittoria stagionale, mentre Sivakov non h alasciato nulla agli avversari anticipando la volata per cogliere il secondo posto davanti a Abrahamsen. Nella top ten si sono piazzati Velasco, Zana e De Pretto, che è stato anche tra i più brillanti in salita.

ATTACK BY ISAAC DEL TORO 😍



Race over, like everytime when Pogi or Del Toro attacks. #GiroDelVeneto pic.twitter.com/M14VSLeS9f — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) October 15, 2025

Testa a testa Merlier - Kooij

Mentre a Verona si correva il Giro del Veneto, molto più a nord si è disputata anche la prima tappa del Giro d'Olanda.

La corsa è iniziata ieri sera con un prologo vinto da Ethan Hayter, e oggi ha proposto una frazione per velocisti che prometteva la sfida tra Tim Merlier e Olav Kooij.

Il percorso, breve e semplice, non ha offerto occasioni per sfuggire allo sprint generale. La Visma ha preso l'iniziativa nel finale, molto complesso con curve e spartitraffico, con Laporte e Kooij. Merlier ha invece sfruttato il lavoro della XDS Astana, uscendo solo nel finale a centro strada per rimontare Kooij. Le ultime battute sono state un entusiasmante testa a testa tra i due campioni più attesi, finché Merlier l'ha spuntata andando a vincere. Dietro a Kooij si sono piazzati Andresen, Teutenberg e Van Poppel.