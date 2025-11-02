Negli ultimi anni, il ciclismo professionistico ha vissuto un'autentica rivoluzione sul tema dell'alimentazione. Se le vecchie generazioni di corridori erano abituate a mangiare cibi comuni e solidi come panini, banane e crostate, ora l'alimentazione in corsa si basa essenzialmente su gel e barrette. Questi prodotti forniscono delle quantità molto elevate di carboidrati, essenziali per garantire l'energia sufficiente per tutta la durata della corsa. Essendo alimenti ultra-processati, comportano, però, anche molte controindicazioni, che sono particolarmente importanti per quei cicloamatori che tendono a scimmiottare le abitudini dei professionisti.

Parlando a Cycling Weekly, la nutrizionista della EF Ida Bergsløkken ha messo in guardia dall'uso quotidiano di gel e barrette, consigliando di assumere questi prodotti solo una o due volte a settimana, per poi consumare solo cibo vero.

'Tutti devono impegnarsi a mangiare cibo vero e genuino'

Ida Bergsløkken ha spiegato a Cycling Weekly di dare molta importanza a un'alimentazione basata sul cibo vero, e sul ricorso a prodotti ultra-processati, come gel e barrette, solo per quelle sessioni di allenamento davvero intense. "Considero il cibo autentico estremamente importante come base per tutti, che si tratti di atleti di alto livello o dilettanti", ha dichiarato Bergsløkken. "Tutti hanno bisogno di una certa quantità di micronutrienti e con l'alimentazione sportiva si pensa solo a carboidrati, proteine ​​e grassi: non si assumono necessariamente il magnesio, lo zinco, le vitamine del gruppo B, ecc.

di cui si ha bisogno", ha spiegato la nutrizionista.

Bergsløkken ritiene che gel e barrette, ma anche altri alimenti e bevande ultra-processati spinti dalle pubblicità, dovrebbero essere una parte marginale dell'alimentazione di ciascuno. "Tutti dovrebbero impegnarsi di più per preparare i pasti utilizzando cibo vero e genuino, e allora la quantità relativamente piccola di alimentazione sportiva ultra-processata di per sé non rappresenterebbe un problema", ha dichiarato la nutrizionista, esprimendo il timore che molte persone finiscano per essere attratte dalle promesse di prestazioni super delle pubblicità di gel e barrette, dietro cui si nasconde un mercato sempre più importante.

'Bevande e gel solo per gli sforzi più intensi'

Bergsløkken ha spiegato che si dovrebbe ricorrere a prodotti sportivi ultra-processati solo se si devono fare degli allenamenti particolarmente intensi.

"In questi casi ti servirebbe una bevanda o un gel. Va bene se lo fai una o due volte a settimana, in questo caso il fatto che sia ultra processato non è un problema. Il problema sorge se consumi molte di queste bevande sportive e gel e poi non mangi cibo vero e sano a casa. Allora ti troverai in grossi guai", ha messo in guardia Bergsløkken.