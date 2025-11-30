Anche nel 2026 l'Italia non avrà una squadra nel del World Tour, ma la presenza azzurra nella serie A del grande ciclismo resterà sempre cospicua. La XDS Astana resta la più italiana delle formazioni WT, una realtà ormai consolidata da molti anni e che si conferma anche nella prossima stagione. Reduce da un 2025 di forte rilancio, anche grazie all'ingresso del nuovo sponsor cinese XDS, la squadra kazaka ha composto un organico di 28 corridori, confermando gran parte del roster dell'ultima stagione. Tra questi, ben 11 corridori sono italiani, dai big Alberto Bettiol e Christian Scaroni, passando per il veterano Diego Ulissi e diversi talenti emergenti come Florian Samuel Kajamini.

Syritsa torna nel team World Tour

La XDS Astana è stata una delle grandi protagoniste della stagione 2025 del ciclismo. Dopo un periodo di profonda crisi, la squadra kazaka ha risalito la china in maniera sorprendente. Pur senza tornare ai fasti del passato e delle grandi vittorie dell'era Nibali, la XDS Astana si è dimostrata brillante, intraprendente e competitiva su tutti i fronti, conquistando vittorie e piazzamenti che hanno decretato la permanenza nel World Tour.

Per il 2026 sono state apportate delle modifiche marginali, lasciando inalterato l'impianto senza grandi campioni, ma con tanti corridori di buon livello e potenzialmente vincenti. Rispetto allo scorso anno mancheranno sei corridori.

Ide Schelling ha deciso di ritirarsi dal ciclismo pro ad appena 28 anni, mentre Gazzoli e Masnada sono scesi nella categoria Professional, rispettivamente a Solution Tech e MBH Bank. Cees Bol è passato alla Decathlon per entrare nel treno di sprint di Olav Kooij, mentre Anton Charmig è stato ingaggiato dalla Uno X e il veterano Wout Poels dall'ambiziosa Unibet Rose Rockets.

I nuovi sono solo quattro. Il primo è il ritorno di Gleb Syritsa, velocista russo che quest'anno era stato declassato nella formazione continental. La XDS Astana ha poi puntato sul neopro austriaco Marco Schrettl, sul 31enne belga Arjen Lyvins e sullo scalatore spagnolo Cristiàn Rodrìguez, che era rimasto senza squadra dopo la chiusura della Arkea.

Ulissi è l'uomo d'esperienza della XDS Astana

Gli 11 italiani sono una parte essenziale dell'organico della XDS Astana, che punta molto su questa componente azzurra per ottenere risultati di spessore. Tra i più attesi ci sono Alberto Bettiol e Cristian Scaroni, quest'ultimo reduce da una stagione di grande successo. Per volate e classiche si punta anche su Matteo Malucelli e Davide Ballerini, mentre Lorenzo Fortunato è l'uomo in più per le grandi salite. Diego Ulissi offrirà il solito contributo di qualità ed esperienza, mentre tra i giovani emergenti si segnala Florian Samuel Kajamini. Gli altri italiani in organico alla XDS Astana sono Simone Velasco, Nicola Conci, Alessandro Romele e Davide Toneatti.

I corridori della XDS Astana per la stagione di ciclismo 2026