SRAM e Shimano, i due colossi che forniscono i gruppi a tutte le squadre del World Tour, hanno sfatato uno dei falsi miti più resistenti del ciclismo, la presunta l'impossibilità di usare il cambio delle bici da corsa in un incrocio estremo. Questa particolare combinazione di rapporti prevede l'uso della moltiplica anteriore più grande con il rapporto più grande ed agile posteriore. La posizione era ritenuta da molti sfavorevole e dannosa per la catena, costretta a lavorare in diagonale. Gli esperti di SRAM e Shimano hanno però sfatato questa credenza, portando i risultati dei molti test eseguiti sui cambi di nuova generazione.

Differenze insignificanti secondo i test

L'incrocio estremo tra le moltipliche anteriori e i rapporti posteriori del cambio è una situazione che è stata sperimentata da tutti i ciclisti, pro e amatori. Spesso i corridori hanno l'abitudine di mantenere la stessa moltiplica e rispondere alle differenti pendenze della strada e agli sforzi da eseguire agendo solo sui rapporti posteriori. Può quindi succedere di trovarsi ad utilizzare la moltiplica più grande con il rapporto posteriore più grande, una posizione in cui la catena lavora un po' in diagonale.

Questa posizione, l'incrocio estremo di catena, era ritenuta da molti un errore, sia per gli attriti che avrebbe potuto generare che per i possibili danni arrecati alla catena stessa.

Secondo gli ingegneri di Shimano e SRAM, quell'idea è ormai del tutto superata.

Un portavoce di Shimano ha dichiarato al sito specializzato Road.cc che gli effetti negativi dell'incrocio di catena sono del tutto trascurabili. "Comporta solo una pedalata leggermente meno efficiente e una maggiore usura" ha commentato il portavoce del colosso giapponese.

Ancora più netta è stata la replica di SRAM. Il Product Manager Jason Fowler ha dichiarato che i risultati dei test hanno rilevato delle differenze insignificanti nell'uso dell'incrocio di catena estremo. JP McCarthy di SRAM ha riassunto la situazione dando dei consigli pratici ai cicloamatori: "Non c'è niente di sbagliato nell'incrocio tra moltiplica grande e rapporto posteriore grande.

Invece bisogna evitare l'abbinamento tra moltiplica più piccola e rapporto più piccolo".

Shimano regina del ciclismo World Tour

Shimano e SRAM sono ormai le uniche aziende fornitrici delle squadre del ciclismo World Tour, con una netta prevalenza del colosso nipponico. SRAM fornisce il Team Visma Lease a Bike, la Movistar, la Lidl - Trek e la RedBull Bora hansgrohe. Tutte le altre squadre del World Tour 2026 adottano i gruppi Shimano. Nella stagione 2025 era presente nel World Tour anche lo storico marchio italiano Campagnolo, al fianco della Cofidis. La squadra francese è però retrocessa e nella stagione 2026 correrà come team Professional, la seconda categoria del ciclismo mondiale.