Mentre il ciclismo su strada si sta rimettendo in moto con i primi ritiri di preparazione alla stagione 2026, il ciclocross sta entrando nella fase centrale del suo calendario, la più attesa e avvincente. La Coppa del Mondo è appena partita con le prime due tappe e nel primo weekend di dicembre sbarcherà in Sardegna per l'unica prova italiana della manifestazione. L'attenzione e la curiosità del grande pubblico è però incentrata soprattutto sulle due star del grande ciclismo, Mathieu Van der Poel e Wout van Aert, che faranno irruzione sulla scena del ciclocross nelle prossime settimane, promettendo di spostare ancora una volta gli equilibri fin qui raggiunti.

I due eterni rivali si fronteggeranno in almeno cinque occasioni in questa stagione invernale di ciclocross, a partire dalla gara di Coppa del Mondo di Aversa del 20 dicembre.

Van Aert, otto gare e il dubbio iridato

Wout van Aert entrerà in scena nella stagione del ciclocross nella tappa di Coppa del Mondo di Anversa del 20 dicembre. Il campione belga seguirà poi un calendario molto fitto per tutto il periodo natalizio, correndo il 22 dicembre nell'Hofstade Plage Cross, il 23 a Heusden Zolder, il 28 a Dendermonde, il 29 a Loenhout, il 2 gennaio a Mol, il 4 a Zonhoven e infine il campionato nazionale in programma l'11 gennaio.

Van Aert sarà poi impegnato fino al 24 gennaio nel secondo ritiro prestagionale della Visma, e deciderà solo successivamente se schierarsi al via dei Mondiali di Hulst del 1° febbraio o se saltare l'appuntamento iridato.

Anche lo scorso anno, van Aert rimase in dubbio fino a pochi giorni dalla gara, per poi decidere di partecipare, conquistando la medaglia d'argento. "È sempre un dilemma la decisione sui Mondiali" ha spiegato il suo preparatore Mathieu Heijboer. "Da questo punto di vista, i Campionati del Mondo semplicemente non sono il momento ideale se si vuole ottenere un buon risultato nelle classiche del ciclismo su strada che arrivano subito dopo. È un aspetto che si può valutare davvero solo dopo aver visto come si sente Wout in quel momento", ha aggiunto Heijboer.

Tanta Coppa del Mondo per VDP

Mathieu Van der Poel inizierà una settimana prima di van Aert e si concentrerà soprattutto sul calendario di Coppa del Mondo.

La sua presenza ai Mondiali è sicura al 100%, anche perchè VDP ha a portata di mano il grande obiettivo dell'ottavo titolo che gli permetterebbe di staccare Eric De Vlaeminck nella graduatoria dei pluri titolati di tutti i tempi del ciclocross.

Van der Poel inizierà la sua stagione di ciclocross a Namur, il 14 dicembre, per poi correre ad Anversa il 20, a Kosijde il 21, a Hofstade Plage il 22. Subito dopo Natale, VDP sarà impegnato nella classica prova di Gavere del 26 dicembre, quindi il 29 a Loenhout, il 1° gennaio a Baal, il 2 a Mol e il 4 a Zonhoven. Dopo un ritiro di preparazione in Spagna, il campione del Mondo tornerà in azione a Benidorm il 18 gennaio, a Maasmechelen il 24 e a Hoogerheide il 25.

Infine, il 1° febbraio sarà il grande giorno dei Mondiali.

I cinque scontri diretti tra van Aert e Van der Poel saranno ad Anversa il 20 dicembre, a Hofstade il 22, a Loenhout il 29 e infine il 2 e 4 gennaio a Mol e Zonhoven.