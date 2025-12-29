Cristiano Ronaldo, da Dubai, ha ribadito la sua determinazione a giocare fino a raggiungere i mille gol. Premiato come miglior giocatore del Medio Oriente al Globe Soccer Awards, l'attaccante ha dichiarato: “È difficile continuare, ma sono motivato. La mia passione è grande e voglio continuare. Non importa dove gioco, se in Medio Oriente o in Europa. Mi è sempre piaciuto giocare a calcio e voglio continuare”.

Ronaldo ha poi chiarito: “Sapete qual è il mio obiettivo: voglio vincere trofei e voglio raggiungere quel numero che tutti conoscete”, riferendosi al traguardo dei mille gol.

Attualmente è a quota 972, con 13 reti in 14 presenze con l’Al‑Nassr. “Ci arriverò sicuramente, se non ci saranno infortuni”, ha concluso Cristiano Ronaldo.

Il premio e la forma attuale

Il riconoscimento al Globe Soccer Awards arriva in un momento in cui Cristiano Ronaldo continua a essere decisivo. La sua doppietta nell’ultima partita ha portato il totale dei gol in carriera a 956, tra club e nazionale, consolidando la sua posizione di protagonista. Ha ribadito di voler giocare ancora “uno o due anni” se le condizioni fisiche lo permetteranno.

Il successo con l'Al-Nassr

Il successo dell’Al‑Nassr, con dieci vittorie consecutive in campionato, testimonia la sua influenza anche a livello di squadra. Il suo rendimento resta elevato, e la sua ambizione personale continua a guidare la sua carriera. L'obiettivo dei 1000 gol è sempre più vicino per Cristiano Ronaldo.