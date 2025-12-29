Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha annunciato a “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1 che la partita Milan‑Como, inizialmente prevista a Perth, non si disputerà più in Australia ma verrà recuperata a San Siro “nella prima data utile”. Simonelli ha spiegato che il Milan è uscito dalla Coppa Italia e che la gara sarà programmata al più presto, in uno dei mercoledì in cui lo stadio sarà libero dagli impegni di Champions League dell’Inter.

Le possibili date

Simonelli ha indicato come probabili le date del 17 o del 24 febbraio, a seconda della disponibilità del Meazza e degli impegni dell’Inter in Champions League.

La scelta definitiva verrà presa più avanti, in base agli incastri del calendario.

Il dietrofront sull’Australia

La decisione di tornare a San Siro segue l’annullamento del progetto di disputare la partita a Perth. La Lega Serie A e il governo del Western Australia hanno concordato di rinunciare all’evento a causa di rischi finanziari e condizioni onerose imposte dalla Confederazione Asiatica di Calcio (AFC). Il progetto, che avrebbe rappresentato la prima partita di un campionato europeo giocata fuori dai confini nazionali, era stato approvato da tutti i club, dalla FIGC e dalla UEFA, ma è stato abbandonato per le complicazioni emerse.

La partita sarà recuperata a San Siro nella prima data utile disponibile, dopo il fallimento dell’opzione australiana.