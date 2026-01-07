Prosegue il cammino della Nazionale Under 18 femminile di pallavolo nel Torneo WEVZA di qualificazione ai Campionati Europei di categoria 2026. Dopo l’ottimo esordio con il Portogallo superato con un netto 3-0, le azzurrine torneranno in campo oggi (mercoledì 7 gennaio) alle ore 20.00, per la seconda gara della pool B. Al Pala Preziuso di Foggia le azzurrine guidate da Stefano Gregoris si troveranno di fronte la Francia, reduce dal successo per 3-1 sulla Germania nella gara disputata ieri, risultato che rende la sfida odierna uno snodo già importante per gli equilibri del girone.

Italia-Francia: il match delle azzurrine in diretta streaming

La seconda partita della Nazionale Under 18 femminile al Torneo WEVZA potrà essere seguita in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo. La sfida contro la Francia rappresenta un banco di prova significativo, non solo per il valore dell’avversario, ma anche in ottica di classifica, rendendo la partita un appuntamento di grande interesse all’interno del torneo di qualificazione agli Europei 2026.

La vittoria all’esordio contro il Portogallo

Ottimo esordio per la Nazionale Under 18 femminile che ha superato con autorità il Portogallo in poco più di un’ora di gioco, imponendosi con un netto 3-0 (25-9, 25-16, 25-19).

Una prestazione solida e continua, nella quale l’Italia ha sempre tenuto il controllo del match senza mai concedere alle avversarie la possibilità di rientrare in partita. La top scorer dell’incontro è stata Lisa Monari Gamba con 17 punti.

L’Italia ha indirizzato il match fin dalle prime battute, mostrando subito un approccio aggressivo e ordinato. Nel primo set le azzurrine partono forte (3-1, 5-3), allungano sul 10-6 e, grazie a quattro ace consecutivi, scavano un solco decisivo fino al 16-8, chiudendo senza difficoltà sul 25-9. Il copione non cambia nella seconda frazione, dove l’Italia mantiene alta l’intensità sin dal primo scambio (5-2, 10-6, 13-7), continuando a dominare sia in fase di servizio sia nella gestione del cambio palla.

Le portoghesi faticano a trovare continuità e le azzurrine ne approfittano per prendere definitivamente il largo fino al 22-11, prima di archiviare il set sul 25-16. Più equilibrato il terzo set, sempre condotto dalle azzurrine ma con una reazione portoghese che porta al momentaneo 15-15. Nel momento più delicato del match, però, le azzurrine dimostrano maturità, riordinano le idee e tornano immediatamente avanti (18-15, 20-16), gestendo con lucidità le fasi finali. L’Italia chiude la gara sul 25-19, confermando un esordio convincente sotto tutti i punti di vista.