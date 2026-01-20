Luciano Darderi si è qualificato per il secondo turno degli Australian Open 2026, superando Cristian Garin in tre set molto combattuti. Nel finale della partita, Darderi ha accusato forti problemi di stomaco.

Vittoria sofferta ma determinata

Al primo turno, Darderi ha avuto la meglio sul cileno Garin con il punteggio di 7‑6, 7‑5, 7‑6. L'incontro è stato caratterizzato da equilibrio e tensione, soprattutto nel terzo set, quando l’italo‑argentino ha iniziato ad avvertire dolori allo stomaco. Nonostante la sofferenza, Darderi è riuscito a mantenere la concentrazione e a chiudere il match al tie‑break.

La partita è stata una vera prova di resistenza: Darderi è dovuto rientrare negli spogliatoi durante il terzo set, ma è tornato in campo trovando le energie per chiudere l'incontro. Una vittoria che ha richiesto nervi saldi e grande determinazione.

La sfida con Baez

Al secondo turno, Darderi affronterà Sebastian Baez, un avversario in ottima forma. Il 25enne argentino ha iniziato il 2026 ottenendo risultati importanti, tra cui le vittorie su due top‑10, Taylor Fritz e Ben Shelton, rispettivamente alla United Cup e ad Auckland, dove ha raggiunto la finale. In quest'ultima occasione, si è arreso solo a Jakub Mensik.

Il bilancio dei precedenti tra Darderi e Baez è favorevole all’argentino, che conduce 4‑2.

Tuttavia, l’unico confronto su cemento, agli US Open 2024, è stato vinto da Darderi. Sarà interessante vedere come si evolverà la sfida su questa superficie. L'incontro promette scintille.

Baez ha superato Giovanni Mpetshi Perricard, guadagnandosi così l’incontro con Darderi al secondo turno.

