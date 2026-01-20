João Fonseca, giovane tennista brasiliano, è stato eliminato al primo turno degli Australian Open 2026. Il suo percorso si è interrotto contro l’americano Eliot Spizzirri, che lo ha battuto in quattro set. Fonseca, testa di serie numero 28, era atteso come una delle possibili sorprese del torneo, ma non è riuscito a superare l’ostacolo rappresentato da Spizzirri.

La sfida tra Fonseca e Spizzirri

Il match tra João Fonseca ed Eliot Spizzirri si è concluso con la vittoria dell’americano, che ha saputo imporsi grazie a una maggiore solidità nei momenti chiave dell’incontro.

Fonseca, reduce da alcuni problemi fisici che lo avevano costretto a saltare i tornei di Brisbane e Adelaide, ha dichiarato di aver sofferto la mancanza di ritmo partita. "I needed more time… I went almost 15 days without hitting at 100 per cent, very intense", ha spiegato il brasiliano dopo la sconfitta.

Le prospettive di Fonseca

Nonostante l’eliminazione, Fonseca si è detto fiducioso per il prosieguo della stagione. Il tennista ha sottolineato di non avere rimpianti e di voler ritrovare la forma nei prossimi appuntamenti in Sudamerica. La sua uscita di scena al primo turno rappresenta comunque una battuta d’arresto in un torneo che poteva offrirgli importanti opportunità di crescita.

Spizzirri al secondo turno

Dopo la vittoria su Fonseca, Eliot Spizzirri affronterà al secondo turno il qualificato cinese Wu Yibing, che ha eliminato l’italiano Luca Nardi. Il percorso di Spizzirri nel torneo prosegue dunque con una nuova sfida, mentre Fonseca dovrà lavorare per recuperare la migliore condizione fisica in vista dei prossimi impegni.