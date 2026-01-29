La Serie A1 maschile di pallanuoto riprende il suo cammino dopo la pausa dedicata agli Europei senior. La prima giornata del girone di ritorno è fissata per sabato 31 gennaio. La capolista Pro Recco, che vanta un percorso netto, affronterà in casa il Salerno. Nel frattempo, il Brescia, secondo classificato a tre punti di distacco, sarà impegnato in una trasferta contro la Canottieri Napoli.

Il ritorno in vasca: calendario e contesto

Il campionato, fermo dalla metà di dicembre al termine del girone d’andata, riprende con un programma completo di sfide.

Tutti gli incontri si disputeranno nella giornata di sabato 31 gennaio. Oltre alla partita tra Pro Recco e Salerno, il Savona, terzo in classifica a sei punti dalla vetta, renderà visita alla Florentia, attualmente ultima in graduatoria. Il Posillipo, quarto, cercherà di consolidare la propria posizione affrontando in casa l’Olympic Roma.

Tra gli altri incontri in programma, il De Akker si misurerà con la Trieste in un match che si preannuncia equilibrato, mentre il Quinto ospiterà l’Ortigia. Il Telimar, infine, sarà protagonista di uno scontro diretto di notevole importanza contro la Roma Vis Nova.

Classifica e obiettivi

La classifica attuale vede la Pro Recco saldamente in testa con 39 punti.

Alle sue spalle, l’AN Brescia con 36 punti e il Banco BPM RN Savona con 33. Il Posillipo occupa la quarta posizione con 26 punti, seguito dalla Pallanuoto Trieste a quota 21. Il De Akker è sesto con 19 punti, risultato condiviso con la Canottieri Napoli. L’Olympic Roma segue con 17 punti, mentre la Roma Vis Nova ne ha 14. Chiudono la classifica Salerno con 13 punti, Telimar con 9, Ortigia con 7 e Florentia con 3 punti.

La stagione regolare e la formula del campionato

La ripresa del campionato il 31 gennaio e la classifica aggiornata sono elementi confermati. La formula del torneo prevede un girone unico con partite di andata e ritorno. La stagione regolare si concluderà nel mese di maggio, per poi lasciare spazio ai play-off e ai play-out che decreteranno i verdetti finali.