Tafferugli tra tifosi prima del match di Europa League tra Bologna e Celtic: 47 persone sono state denunciate e una è stata arrestata. L'episodio, secondo quanto riferito dalla Questura, ha visto coinvolti supporter scozzesi e italiani.

Le circostanze dell’episodio

La rissa è scoppiata nel pomeriggio di ieri in via Andrea Costa, nei pressi di un locale frequentato da ultras bolognesi. Un gruppo di circa cinquanta tifosi scozzesi, dopo aver rivolto provocazioni verbali a un gruppo di circa trenta sostenitori locali, ha dato il via a scontri durati alcuni minuti.

Durante i tafferugli sono state lanciati oggetti, tra cui bottiglie di vetro, e utilizzate cinture.

L'intervento tempestivo della Digos del reparto Mobile della polizia ha permesso di bloccare i due gruppi e accompagnare i responsabili in Questura per l'identificazione e le conseguenti denunce.

Provvedimenti e possibili sviluppi

Le autorità hanno proceduto con 47 denunce e un arresto per resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Il questore Gaetano Bonaccorso ha emesso quattro provvedimenti di Daspo e 41 fogli di via obbligatori, tutti già notificati. La Questura sta valutando l'adozione di ulteriori misure, inclusi divieti di accesso agli impianti sportivi.

I disordini, avvenuti nel primo pomeriggio di ieri nei pressi dello stadio Dall'Ara, hanno richiesto l'identificazione di numerosi tifosi, in particolare scozzesi, coinvolti negli scontri. Fortunatamente, non si sono registrati feriti gravi.