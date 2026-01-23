L’Arsenal si conferma protagonista assoluto, sia in Europa che in patria. La squadra londinese è l'unica a vantare un punteggio pieno in Champions League e guida la Premier League con un margine di vantaggio significativo. Nel prossimo fine settimana, i Gunners affronteranno il Manchester United, una sfida che assume particolare rilievo considerando che lo United non vince in trasferta contro l’Arsenal da oltre tre anni.

Il cammino europeo e nazionale dell’Arsenal

In Champions League, l’Arsenal ha inanellato sette successi consecutivi, mantenendo una perfetta continuità nel proprio girone.

Parallelamente, in Premier League, la squadra di Mikel Arteta domina la classifica, staccando di sette punti il Manchester City. Il calendario non concede respiro ad Arteta, che si trova subito ad affrontare il derby contro lo United.

Il confronto diretto con il Manchester United

Il Manchester United giunge all’appuntamento con la vittoria nel derby cittadino alle spalle, ma con il dato storico sfavorevole di non aver espugnato il campo dell’Arsenal da oltre tre anni. I Gunners si presenteranno con un tridente offensivo composto da Saka, Gyokeres e Trossard, supportati dalla qualità di Zubimendi a centrocampo. Sul fronte opposto, Bruno Fernandes, Dorgu e Mbeuma cercheranno di sovvertire il pronostico.

Il programma del fine settimana prevede altri incontri di alto profilo: Newcastle-Aston Villa, Villarreal-Real Madrid, Eintracht Francoforte-Hoffenheim e Marsiglia-Lens. In Inghilterra, il Manchester City sta attraversando un momento di difficoltà, non avendo ancora conquistato vittorie nel nuovo anno; tuttavia, il calendario offre un impegno sulla carta abbordabile contro i Wolves, attualmente ultimi in classifica. Il Liverpool, reduce dal successo esterno a Marsiglia, cercherà il riscatto in Premier League contro il Bournemouth. Il Chelsea, sesto in classifica, se la vedrà con il Crystal Palace prima di ospitare il Napoli, mentre il Tottenham, attualmente quattordicesimo, affronterà il Burnley.

Programmazione calcistica del weekend

La giornata di sabato si aprirà con West Ham-Sunderland alle 13:30, seguito da Burnley-Tottenham alle 16:00. Alle 18:30 si disputeranno Manchester City-Wolves e Bournemouth-Liverpool. Domenica 25 gennaio, alle 15:00, il fischio d’inizio è previsto per Brentford-Nottingham, Crystal Palace-Chelsea e Newcastle-Aston Villa. Il clou del weekend calcistico, Arsenal-Manchester United, si giocherà alle 17:30.

La Premier League protagonista in Europa

La Premier League si conferma il campionato più competitivo a livello europeo. Cinque squadre inglesi figurano stabilmente tra le prime otto posizioni della classifica di Champions League, un dato che testimonia l’elevata caratura del torneo. L’Arsenal, con il suo percorso netto di sette vittorie, si afferma come la vera “big d’Europa” del momento.