La UEFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per gli ultimi incontri della fase a gironi di Champions League. Il francese Clément Turpin dirigerà la partita Napoli‑Chelsea, mentre il romeno István Kovács sarà al fischietto per Dortmund‑Inter. Entrambi gli incontri sono in programma mercoledì alle 21.

Turpin arbitra Napoli‑Chelsea

Clément Turpin è stato scelto per dirigere Napoli‑Chelsea, l'ultima partita della fase a gironi. Sarà affiancato dagli assistenti Nicolas Danos e Benjamin Pages. Il quarto ufficiale sarà Ruddy Buquet. In cabina VAR opereranno Jérôme Brisard come VAR e Bastien Dechepy come AVAR.

Kovács designato per Dortmund‑Inter

Per il match tra Dortmund e Inter è stato designato l'arbitro István Kovács. I suoi assistenti saranno Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, con Szabolcs Kovács nel ruolo di quarto uomo. In sala VAR saranno presenti l'olandese Rob Dieperink e l'AVAR polacco Tomasz Kwiatkowski.

Il percorso di István Kovács

István Kovács, quarantenne rumeno e internazionale dal 2010, vanta una notevole carriera arbitrale. Ha già diretto la finale di Champions League 2025 tra PSG e Inter, oltre alle finali di Europa League 2024 e Conference League 2022. In questa stagione ha arbitrato sette partite di Champions League, tra cui il ritorno degli ottavi di finale tra Liverpool e PSG.