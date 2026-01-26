Jannik Sinner ha sconfitto Luciano Darderi con il punteggio di 6‑1, 6‑3, 7‑6, guadagnandosi l'accesso ai quarti di finale dell’Australian Open a Melbourne.

Nel derby tutto italiano, Sinner ha imposto il suo ritmo elevato nei primi due set, mentre Darderi ha risentito della tensione, subendo anche un warning. Nel terzo parziale, l’avversario ha elevato il proprio livello di gioco, costringendo Sinner al tie‑break, ma il campione altoatesino ha concluso l’incontro con autorità.

Il match: dominio e resistenza

Il primo set si è risolto in appena ventisette minuti, con un netto 6‑1 a favore di Sinner.

Il secondo parziale è stato altrettanto rapido, conclusosi sul 6‑3, con Sinner sempre saldamente in controllo. Nel terzo set, Darderi ha manifestato una maggiore sicurezza, creando un momento di tensione, ma Sinner ha saputo resistere e chiudere la partita al tie‑break.

“È stato molto difficile. Siamo buoni amici fuori dal campo, ed è anche una piccola difficoltà da superare”, ha commentato Sinner. “Nel terzo set ho avuto un paio di occasioni di break, ma non le ho sfruttate… poi mi sono irrigidito, quindi sono molto felice di aver chiuso in tre set.”

Prossimo avversario e statistiche

Con questa vittoria, Sinner raggiunge i quarti di finale dell’Australian Open per la quarta volta in carriera, eguagliando il numero di partecipazioni di giocatori come Dimitrov, Nishikori e Tsitsipas tra gli atleti ancora in attività.

Il suo prossimo avversario sarà il vincitore del confronto tra Ben Shelton e Casper Ruud.

L’incontro è durato due ore e nove minuti. Durante questo tempo, Sinner ha totalizzato 46 vincenti, di cui 19 ace, mantenendo il suo record immacolato contro connazionali a livello tour, con 18 vittorie su 18 incontri.

Sinner tra i favoriti

Sinner ha confermato la sua superiorità tecnica e mentale, gestendo con precisione e lucidità i momenti cruciali del match. La sua vittoria lo proietta ulteriormente tra i principali candidati alla vittoria finale, puntando a un terzo titolo consecutivo a Melbourne.