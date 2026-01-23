Inizia bene la stagione 2026 per il ciclismo italiano. Christian Scaroni ha conquistato il successo nella Classica Camp de Morvedre, la prima corsa professionistica in Europa. La semiclassica spagnola ha proposto un percorso impegnativo per un appuntamento di inizio stagione, con la dura salita di Alto del Garbì, 5 km al 9%, da affrontare per due volte. Nell'ultima scalata, Scaroni ha prodotto l'attacco decisivo, propiziando la fuga che lo ha poi portato al successo.

#Replay 🎥 / #CCMEstivella26 🇪🇸

🇮🇹 Christian Scaroni (XAT) commence parfaitement la saison en remportant dans un sprint à trois la Classica Camp de Morvedre. Il domine 🇨🇴 Diego Pescador (MOV) et 🇮🇹 Antonio Tiberi (TBV). pic.twitter.com/Uz2tnWaSnW — Renaud Breban (@RenaudB31) January 23, 2026

Morvedre, anche Quintana in fuga

La Classica Camp de Morvedre, alla sua seconda edizione, ha inaugurato oggi la stagione 2026 del ciclismo pro in Europa.

La corsa ha visto al via diverse squadre World Tour, come UAE, XDS Astana, Jayco, Bahrain e Movistar. La corsa è iniziata con una fuga di Huck, Leijnse, Bonnet e Feldhoffer. La situazione si è stabilizzata fino alla prima scalata all'Alto de Garbì, dove due corridori della Soudal Quickstep, Gelders e Vervenne, sono partiti dal gruppo riportandosi sui fuggitivi.

La discesa ha rimescolato le carte, portando all'annullamento della fuga iniziale e ad un nuovo tentativo con Poels, Quintana, Soler e Izquierdo. A decidere tutto è stata però la seconda scalata all'Alto del Garbì, dove il gruppo si è ripresentato compatto. Christian Scaroni, sempre molto brillante in avvio di stagione, ha piazzato il suo attacco e solo Antonio Tiberi e il colombiano Diego Pescador sono rimasti con lui.

Doppio podio italiano

Il terzetto ha scollinato la salita e gestito il vantaggio fino all'arrivo di Estivella. Scaroni è stato molto abile a sorpassare Pescador all'approccio dell'ultima curva e a imporre poi il suo spunto sul rettilineo finale. Il colombiano si è dovuto accontentare della seconda piazza davanti a Tiberi, che ha dato un buon segnale in apertura di una stagione per lui cruciale dopo il mezzo flop del 2025.

A 38'' Romeo ha battuto Vendrame nella volata per il quarto posto. Da segnalare il ritiro di Michael Matthews per una caduta avvenuta nelle fasi iniziali.

IN Spagna si continuerà a correre anche domani, sabato 24 gennaio, con il Gran Premio Castellon - Ruta de la Ceramica maschile e con la prima prova della Challenge Maiorca femminile, il Trofeo Marratxi Felanitx..