Il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, ha incontrato questa mattina a Roma il presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), Angelo Domenico Perrini. L'incontro, tenutosi presso la sede del CNI, ha sancito l'avvio di un protocollo di collaborazione finalizzato allo sviluppo dell'impiantistica sportiva di base.

Obiettivi per l'impiantistica sportiva

L'iniziativa della Federazione, illustrata da Manfredi, prevede il finanziamento della realizzazione di palestre dedicate alla pallavolo. Queste strutture saranno progettate in conformità con le normative vigenti e gli standard tecnici e sportivi.

L'obiettivo è creare impianti che non solo ottimizzino la prestazione degli atleti, ma che garantiscano anche costi contenuti di costruzione e gestione, elevati livelli di sicurezza, durabilità dei materiali, sostenibilità ambientale, efficienza impiantistica e utilizzo di fonti rinnovabili, con un occhio attento all'inserimento paesaggistico.

“La pallavolo è uno sport profondamente radicato nei territori e ha bisogno di impianti moderni, sicuri e sostenibili”, ha dichiarato Manfredi. “Per questo riteniamo fondamentale il contributo del CNI”, le cui competenze tecniche “possono dare un valore aggiunto decisivo, facilitando l’attuazione dei progetti e garantendo qualità, efficienza e sostenibilità delle opere”.

Il contributo degli ingegneri

Il presidente Perrini ha espresso soddisfazione per l'intesa, evidenziando il ruolo sociale e strategico dell'ingegneria nello sviluppo dell'impiantistica sportiva. “Mettere le competenze degli ingegneri italiani al servizio dello sport significa investire nella sicurezza, nella sostenibilità e nella crescita delle comunità”, ha affermato. La collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo rappresenta “un modello virtuoso di sinergia tra istituzioni e mondo sportivo”.

Il protocollo, attualmente in fase di definizione, pone le basi per future iniziative congiunte. Tra queste, si profila la collaborazione alla seconda Giornata nazionale sull’impiantistica sportiva, programmata dal CNI per la prima decade di giugno 2026.

Questo evento si propone come momento di confronto e approfondimento sui temi della progettazione, gestione e innovazione delle infrastrutture sportive.

Sinergia tra sport e ingegneria

L'incontro tra Fipav e CNI segna un passo importante verso una maggiore integrazione tra il mondo dello sport e quello dell'ingegneria. L'obiettivo comune è dotare i territori di strutture sportive moderne e sostenibili. L'enfasi posta sulla sostenibilità ambientale e sull'efficienza energetica rispecchia una tendenza crescente nel settore dell'impiantistica sportiva, mirata a coniugare prestazioni tecniche e responsabilità ambientale.