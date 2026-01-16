Ricky Brabec ha trionfato nella dodicesima tappa della Dakar 2026, imponendosi nella frazione da Al‑Henakiyah a Yanbu e consolidando la sua leadership nella classifica generale.

La dodicesima tappa nel dettaglio

La tappa, con i suoi 720 chilometri di cui 311 cronometrati, si è rivelata cruciale. Brabec ha concluso la prova in 3h 19’01”, distanziando Luciano Benavides di 3’43”. A seguire, le Honda di Tosha Schareina (+12’58”) e Adrien Van Beveren (+13’07”) hanno completato il quartetto di testa, mentre Skyler Howes, vincitore della tappa precedente, si è piazzato decimo a 24’24”.

La nuova classifica generale

Grazie a questa vittoria, Brabec ha incrementato il suo vantaggio su Benavides nella classifica generale, portandolo a 3’43”. Prima della dodicesima tappa, Benavides guidava con un margine di soli 23 secondi su Brabec. Ora, con soli 105 chilometri da percorrere nell’ultima frazione, l’americano si trova in una posizione di forza per puntare alla vittoria finale.

Daniel Sanders, campione in carica, ha terminato la tappa in quindicesima posizione, accusando un ritardo di 35’22” dal leader, nonostante i problemi alla spalla sinistra e allo sterno. Nella classifica generale, alle spalle dei primi due, troviamo Schareina, terzo a 27’51”, Howes quarto a 58’21” e Sanders quinto a 58’31”.

Il palmares di Brabec e Honda

Questa vittoria rappresenta per Brabec la sua tredicesima affermazione in una tappa della Dakar, un risultato che lo proietta tra i grandi protagonisti di questa competizione. Inoltre, ha permesso a Honda di conquistare la sua 120ª speciale nella storia del rally, confermando il suo ruolo di primo piano nella categoria.

Con la classifica saldamente nelle sue mani e un vantaggio di 3’43” su Benavides, Brabec si avvia verso l’ultima frazione con i favori del pronostico. Tuttavia, la Dakar è una gara ricca di insidie e il risultato finale rimane ancora incerto.