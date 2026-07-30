Jannik Sinner ha svelato il kit che indosserà agli US Open 2026, come Carlos Alcaraz. Il tennista italiano, dopo aver saltato il Masters 1000 di Montreal, si prepara per Cincinnati, dove potrebbe affrontare lo spagnolo. Entrambi tra i protagonisti più attesi dell'ultimo Slam.

Il completo di Sinner sarà bianco in stile Wimbledon, con dettagli marroni su maniche e colletto, con pantaloncini marroni e cappellino bianco. Carlos Alcaraz, fermo da aprile per un infortunio al polso, sfoggerà un completo smanicato blu scuro a righe e dettagli rossi su maniche e colletto.

Entry list US Open 2026: italiani e big

I due campioni figurano nella entry list ufficiale degli US Open 2026. Sinner guida la spedizione italiana (otto uomini e due donne). Alcaraz, nonostante l'infortunio, è iscritto sia agli US Open sia a Cincinnati. La sua presenza è legata alle condizioni fisiche, avendo rimosso il tutore dal polso e non allenandosi a pieno regime.

Oltre a Sinner, tra gli italiani figurano Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. Per le donne, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto.

Il quadro generale del torneo

Gli US Open 2026 vedranno Sinner vantare sette partecipazioni e un titolo (2024). Alcaraz cerca il recupero dopo lo stop, mentre Holger Rune è fermo da ottobre 2025 per infortunio al tendine d’Achille.

La top 10 della entry list maschile include Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime, Alex De Minaur, Ben Shelton, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e Taylor Fritz.

Il torneo, dal 30 agosto al 13 settembre, è un appuntamento chiave. L'attenzione è focalizzata sulle condizioni di Alcaraz e sulla forma degli italiani, con Sinner chiamato a confermare il suo ruolo di protagonista.