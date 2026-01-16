Il girone di ritorno della Serie A di basket riparte senza la Trapani Shark, esclusa dal campionato. La stagione prosegue con quindici squadre, con conseguenze immediate su playoff e salvezza.

Esclusione di Trapani e modifiche al campionato

La decisione di escludere Trapani è stata presa dal Giudice Sportivo della FIP dopo l’ultima partita contro Trento, durata pochi minuti e considerata una “palese alterazione dell’uguaglianza competitiva”. Il provvedimento comporta l’annullamento di tutte le partite disputate dalla squadra siciliana, la riduzione del numero di squadre partecipanti e la diminuzione delle retrocessioni previste.

Le conseguenze immediate

Il calendario del girone di ritorno è stato ridefinito: la giornata si apre con il big match Tortona–Olimpia Milano, mentre Trieste osserva un turno di riposo. La corsa ai playoff e la lotta per non retrocedere si svolgeranno in un contesto modificato, con una sola retrocessione e un calendario che prevede turni di riposo per le squadre che avrebbero dovuto affrontare Trapani.

Le motivazioni dell'esclusione

L’esclusione di Trapani è arrivata in seguito a irregolarità amministrative legate ai versamenti Irpef e Inps, che avevano già portato a penalizzazioni in classifica e al blocco dei tesseramenti. La squadra si era presentata in campo con organici ridotti, spesso con giocatori delle giovanili, in partite terminate rapidamente per inferiorità numerica.

Il Giudice Sportivo ha inflitto una multa di seicentomila euro e disposto l’inibizione del presidente Antonini, oltre allo svincolo dei tesserati e all’annullamento dei tesseramenti tecnici.

La decisione ha avuto ripercussioni anche sulla classifica del girone d’andata, con alcune squadre escluse dalla Coppa Italia e l’ingresso di altre tra le qualificate. La Dinamo Sassari ha visto ridursi il proprio vantaggio sulle ultime in classifica.