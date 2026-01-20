Luciano Darderi avanza al secondo turno degli Australian Open superando Cristian Garin in un match intenso. L’azzurro, provato da problemi di stomaco, ha vinto in tre set e ora incontrerà Sebastian Baez, reduce da un ottimo inizio di stagione.

Vittoria sofferta per Darderi

Nel primo turno, Darderi ha sconfitto Garin 7‑6, 7‑5, 7‑6, in una partita di quasi tre ore. Il tennista italo‑argentino ha mostrato grande solidità nei momenti decisivi, come nel tie‑break del primo set, vinto in rimonta da 3‑5, e nel finale del secondo set, chiuso dopo aver annullato due palle break.

Nel terzo set, Darderi ha accusato forti dolori di stomaco, tanto da doversi assentare durante un cambio di campo. Nonostante ciò, ha resistito, vincendo al tie‑break e assicurandosi il match.

La partita è stata una battaglia fisica e mentale: Darderi ha gestito dolore e tensione, mantenendo lucidità fino alla fine.

Darderi-Baez: il prossimo turno

Al secondo turno, Darderi affronterà Sebastian Baez, argentino che ha iniziato il 2026 con risultati importanti. Baez ha vinto contro due top‑10, Taylor Fritz e Ben Shelton, rispettivamente alla United Cup e ad Auckland, dove è arrivato in finale. Il suo rendimento sul cemento è in crescita e i precedenti con Darderi lo vedono avanti 4‑2, anche se Darderi ha vinto l’unico confronto sull’hard‑court, agli US Open 2024.