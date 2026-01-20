Jannik Sinner è pronto per gli Australian Open 2026, con grande attenzione al suo percorso nel torneo. L’azzurro, tra i favoriti, esordirà contro il francese Hugo Gaston. In caso di vittoria, al secondo turno affronterà il vincente tra James Duckworth e Dino Prizmic.
Le sfide possibili nel torneo
Nel prosieguo del torneo, Sinner potrebbe affrontare avversari di alto livello. Nei turni successivi, il tabellone potrebbe portarlo a sfidare Ben Shelton nei quarti e Novak Djokovic in semifinale. Carlos Alcaraz sarebbe un potenziale avversario in finale, secondo l'attuale schema.
Le aspettative per Jannik Sinner
Sinner arriva a Melbourne con grandi aspettative, grazie ai risultati della stagione precedente. Il pubblico italiano segue con attenzione il suo cammino, sperando in una sua conferma tra i protagonisti del torneo. Il tabellone, almeno sulla carta, offre all’azzurro la possibilità di avanzare, ma ogni partita sarà cruciale e piena di insidie.
L’avventura di Sinner agli Australian Open 2026 si preannuncia avvincente, con possibili incontri interessanti sin dai primi turni. Gli appassionati attendono con trepidazione di vedere come si svilupperà il percorso dell’azzurro nel primo Slam dell’anno.