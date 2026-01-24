Novak Djokovic ha raggiunto un traguardo storico all’Australian Open, conquistando la sua quattrocentesima vittoria in un torneo del Grande Slam. Il serbo, numero quattro del mondo, ha superato l’olandese Botic van de Zandschulp in tre set, qualificandosi così per gli ottavi di finale del torneo di Melbourne.

Il match e il traguardo storico

Djokovic ha sconfitto van de Zandschulp, attuale numero settantacinque del ranking mondiale, con il punteggio di 6‑3, 6‑4, 7‑6 (4) in due ore e quarantasei minuti di gioco. La partita ha visto momenti di grande intensità, con l’olandese che ha avuto l’opportunità di portarsi avanti nel primo set, salvo poi cedere il servizio.

Questo passaggio a vuoto è risultato decisivo per l’esito della frazione, chiusa da Djokovic sul 6‑3. Nel secondo set, il tennista serbo ha imposto il suo ritmo con un doppio break, resistendo ai tentativi di rimonta dell’avversario e chiudendo 6‑4.

Il terzo set è stato più combattuto, con van de Zandschulp che è riuscito a portarsi avanti di un break nel quarto game. Djokovic ha però reagito prontamente, recuperando il servizio e trascinando il set al tie‑break. Qui, l’olandese ha sprecato due set‑point nel dodicesimo game, permettendo a Djokovic di aggiudicarsi il tie‑break per 7‑4 e, di conseguenza, l’incontro.

Statistiche e prospettive

Le statistiche del match hanno confermato la superiorità di Djokovic, evidenziando un numero di ace leggermente inferiore (undici contro quindici) ma una maggiore efficacia complessiva.

Il serbo ha messo in campo il sessantaquattro per cento di prime palle, vincendo il settantasette per cento dei punti. La differenza decisiva è emersa nell’efficienza con la seconda di servizio, dove Djokovic ha ottenuto il sessanta per cento dei punti vinti contro il quarantatré per cento del suo avversario.

Ora Novak Djokovic attende di conoscere il nome del suo prossimo avversario negli ottavi di finale. Dovrà affrontare il vincitore dell’incontro tra il giovane ceco Jakub Mensik e l’americano Ethan Quinn.

Il contesto del traguardo

Con questa vittoria, Djokovic non solo ha raggiunto la sua quattrocentesima vittoria in un torneo del Grande Slam, ma è diventato il primo tennista nella storia a tagliare questo prestigioso traguardo.

Inoltre, ha eguagliato Roger Federer per numero di vittorie all’Australian Open, raggiungendo quota centodue successi e consolidando ulteriormente il suo dominio a Melbourne Park.

Questo record arriva durante la sua ventunesima partecipazione all’Australian Open e l’ottantunesima presenza complessiva in un torneo del Grande Slam, a testimonianza della sua straordinaria longevità e della sua incredibile continuità ai massimi livelli del tennis mondiale.