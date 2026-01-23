La pallavolo femminile sbarca a Torino per uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la Final Four di Coppa Italia. Sabato 24 e domenica 25 gennaio l’Inalpi Arena ospiterà quattro squadre che rappresentano l’élite del campionato italiano. Si comincia sabato con le due semifinali: alle 15.30 riflettori puntati sulla sfida tra Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, una classica del volley italiano che negli anni ha spesso coinciso con partite decisive. A seguire il confronto tra Scandicci e Chieri, mentre domenica ci sarà l’atto conclusivo che assegnerà il trofeo.

Per Conegliano e Novara l’incrocio in semifinale ha il sapore della sfida di prestigio, tra due formazioni abituate a palcoscenici di primissimo livello e pronte a contendersi l’accesso alla finale. Il match tra Conegliano e Novara sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

La storia di Conegliano e Novara in Coppa Italia

Conegliano, in cui recentemente la stella Gabi ha rinnovato il contratto fino al 2029, arriva a Torino forte di una tradizione recente che non ha eguali nella competizione. Nel proprio palmarès figurano sette successi, sei dei quali consecutivi: dalla prima affermazione del 2017 a Firenze contro Piacenza fino alla lunga striscia vincente inaugurata nel 2020 a Busto Arsizio e proseguita a Rimini, Roma, Casalecchio, Trieste e Bologna.

Non mancano tuttavia le sconfitte, legate proprio a Novara: le finali perse nel 2018 e nel 2019, così come l’eliminazione in semifinale del 2015, raccontano di un confronto che ha spesso segnato la storia recente del torneo.

Precedenti complessivi ed ex della partita

Quella di Torino sarà la sfida numero 63 tra Conegliano e Novara. Il bilancio complessivo sorride alle Pantere, avanti con 48 successi, comprese le vittorie maturate nella regular season in corso. Per quanto riguarda gli ex: da un lato Cristina Chirichella, colonna storica dell’Igor per dieci stagioni, oggi punto di riferimento del centro di Conegliano, e Nika Daalderop, che ritrova il suo passato novarese; dall’altro Federica Squarcini, che ha vestito la maglia delle Pantere dal 2022 al 2024. Anche nello staff è presente un ex, Maurizio Mora, oggi a Conegliano dopo l’esperienza da assistente a Novara.