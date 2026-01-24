La discesa libera maschile di Kitzbühel, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026, ha regalato un avvio sorprendente: Giovanni Franzoni è al comando dopo la prova sulla leggendaria Streif, con Marco Odermatt subito alle sue spalle.

Franzoni protagonista sulla Streif

Il giovane azzurro ha dominato entrambe le prove cronometrate, interpretando la pista con sicurezza e senza apparenti punti deboli. La sua continuità di rendimento, la qualità nella parte alta e l’efficacia nel tratto finale lo hanno collocato tra i principali protagonisti della gara.

Christof Innerhofer ha confermato di trovarsi a suo agio sul tracciato, chiudendo sempre nelle prime posizioni nei training.

Mattia Casse e Florian Schieder hanno mostrato solidità e buone linee. Dominik Paris, pur non forzando nei training, ha lasciato intendere una condizione in progressivo miglioramento.

Odermatt e gli altri favoriti

Marco Odermatt, leader della classifica di discesa libera e già vincitore stagionale a Beaver Creek e Wengen, resta l’uomo da battere. Non ha ancora vinto sulla Streif, ma punta a completare il suo palmarès. Franjo von Allmen, secondo nel Super-G, e Vincent Kriechmayr, sempre pericoloso su tracciati tecnici e selettivi, restano osservati speciali.

La classifica di Coppa del Mondo racconta un equilibrio solo apparente: Odermatt guida con margine, ma alle sue spalle la lotta è apertissima, con Franzoni ormai stabilmente inserito nel gruppo di testa insieme a Paris, Schieder e Kriechmayr.

In questo contesto, la discesa di Kitzbühel può rappresentare un vero spartiacque stagionale.

Il contesto internazionale

Nel Super-G di Kitzbühel, Odermatt ha vinto con il tempo di 1:08.41, precedendo di soli tre centesimi Franjo von Allmen e di 25 centesimi l’austriaco Stefan Babinsky. Mattia Casse è stato il miglior azzurro, sesto, mentre Paris è ottavo ex aequo, Innerhofer decimo e Franzoni dodicesimo dopo un errore di linea.

Questi risultati confermano la competitività degli azzurri e la solidità di Odermatt, che resta il riferimento internazionale nella velocità maschile.