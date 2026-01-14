Novak Djokovic ha annunciato il suo forfait dall’ATP 250 di Adelaide, preferendo concentrarsi sulla preparazione per l’Australian Open. Il campione serbo, 38 anni, ha comunicato la sua decisione tramite i social, spiegando di non essere ancora "fisicamente pronto" per scendere in campo e di voler focalizzare tutte le energie sull’appuntamento più importante di inizio stagione.

L’Australian Open è ormai alle porte, con il via fissato per il 18 gennaio. Djokovic, che punta al suo venticinquesimo titolo del Grande Slam, ha scelto di non rischiare e di arrivare al meglio della condizione fisica al torneo di Melbourne, dove ha già trionfato dieci volte in carriera.

La decisione di Djokovic

Il ritiro dall’evento di Adelaide è stato annunciato dallo stesso Djokovic via social: “A tutti i miei tifosi di Adelaide, purtroppo non sono ancora fisicamente pronto per partecipare. Ora mi sto concentrando sulla mia preparazione per l’Australian Open” ha scritto il serbo, sottolineando l’importanza di arrivare al meglio al primo Slam dell’anno.

La scelta di saltare Adelaide non è un caso isolato nella carriera di Djokovic, che in passato ha già adottato strategie simili per preservare la condizione fisica in vista dei grandi appuntamenti. L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare a Melbourne nelle migliori condizioni possibili, anche a costo di rinunciare a qualche match di preparazione.

Le implicazioni per l’Australian Open

Djokovic è il favorito storico del torneo, avendo già vinto dieci volte a Melbourne. Tuttavia, la sua preparazione quest’anno appare più cauta: l’assenza da Adelaide solleva qualche interrogativo sulla sua condizione, ma il serbo ha spesso dimostrato di saper gestire al meglio la programmazione e di arrivare pronto agli appuntamenti che contano.

Il suo obiettivo è chiaro: superare il record di ventiquattro Slam detenuto da Margaret Court. Per farlo, dovrà dimostrare di essere in grado di affrontare match ad alta intensità fin dai primi turni dell’Australian Open.

In passato, Djokovic ha già mostrato grande attenzione nella gestione della propria condizione fisica, scegliendo con cura i tornei a cui partecipare e privilegiando la preparazione mirata ai grandi Slam.

Il forfait da Adelaide si inserisce in questa strategia, con la speranza di arrivare a Melbourne al massimo della forma.

Resta da vedere se Djokovic riuscirà a recuperare in tempo per affrontare il torneo al meglio, o se le sue condizioni fisiche limiteranno le sue ambizioni.