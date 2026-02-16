Martedì 17 febbraio, undicesimo giorno delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, vedrà l'Italia protagonista in sette finali che assegneranno medaglie. Il programma prevede lo slopestyle femminile di snowboard, l'inseguimento individuale maschile di combinata nordica, la staffetta maschile di biathlon, i team pursuit di speed skating, il big air maschile di sci freestyle, il bob a due maschile e lo short program di Lara Naki Gutmann nel pattinaggio artistico.

Le speranze azzurre

Le maggiori aspettative sono riposte nel team pursuit maschile di speed skating, nella staffetta maschile di biathlon e nel bob a due maschile.

Attesa anche per la performance di Lara Naki Gutmann nello short program femminile del pattinaggio artistico.

Programmazione tv e streaming

La diretta televisiva sarà garantita da Rai 2 HD (dalle 9.00 alle 13.00, dalle 13.30 alle 20.30 e dalle 21.00 alle 23.40) e Rai Sport HD (dalle 10.30 alle 14.10, dalle 16.40 alle 19.30 e dalle 20.10 alle 23.40). In streaming, le gare saranno disponibili su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (dalle 9.00 alle 23.50), Eurosport2 (dalle 12.15 alle 15.25 e dalle 18.00 alle 23.40) e DAZN. La diretta testuale sarà a cura di OA Sport.

Dettaglio degli azzurri in gara

Il programma prevede alle 9.05 il curling maschile (fase a gironi), seguito alle 9.10 dall’inseguimento individuale maschile di combinata nordica con Samuel Costa, Aaron Kostner e Alessandro Pittin.

Alle 10.00 proseguono i salti del trampolino grande per gli stessi atleti. Le qualificazioni femminili di aerials nello sci freestyle si svolgono alle 10.45 e 11.30. Alle 12.10 è in programma il playoff di hockey maschile Svizzera–Italia. Alle 13.00 e 13.27 si svolgono le manche dello slopestyle femminile di snowboard. Alle 13.30 la qualificazione maschile di aerials, seguita alle 13.45 dalla 10 km di combinata nordica. Alle 14.00 il bob a due femminile con due equipaggi italiani. Alle 14.05 il curling femminile con l’Italia. Alle 14.30 la staffetta maschile di biathlon e le semifinali dei team pursuit di speed skating maschile e femminile. Dalle 15.24 fino al 16.47 si disputano le finali dei team pursuit.

Alle 18.45 lo short program femminile di pattinaggio artistico con Lara Naki Gutmann. Alle 19.00 la terza manche del bob a due maschile italiano. Alle 19.05 il curling maschile con l’Italia. Alle 19.30 e 19.53 le prime due manche del big air maschile di sci freestyle, seguite alle 20.17 dalla terza. Alle 21.05 la quarta manche del bob a due maschile. Infine, alle 21.10, il playoff di hockey maschile Svezia–Lettonia.

Le discipline in gara

Il calendario del 17 febbraio conferma la presenza delle finali di curling, combinata nordica, sci freestyle, hockey, snowboard, biathlon, speed skating, pattinaggio artistico e bob, con orari in linea con quelli indicati. La copertura televisiva e streaming è garantita da Rai, Eurosport e le piattaforme collegate, offrendo una copertura completa della giornata olimpica.