Tommaso Saccardi ha sorpreso nella prima manche dello slalom alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, firmando un decimo tempo con pettorale numero 37 sulla pista Stelvio di Bormio, sotto una fitta nevicata. È il primo italiano a completare la prova dopo le uscite di Vinatzer, Sala e Kastlunger. Si tratta della seconda volta in carriera che supera il taglio in Coppa del Mondo, dopo il ventesimo posto a Wengen con pettorale 59, ma non ha mai conquistato punti nel massimo circuito. Ha esordito il 22 dicembre 2021 e ha partecipato a diciannove gare tra i pali stretti negli ultimi quattro anni.

Il ventiquattrenne, nato il 16 luglio 2001, è al suo esordio olimpico e non ha mai preso parte ai Mondiali. I suoi migliori risultati arrivano in Coppa Europa, con due vittorie in slalom: il 23 novembre 2024 a Levi e una dozzina di giorni fa a Baqueira‑Beret, dove è attualmente leader della classifica di specialità.

Prestazione olimpica e contesto internazionale

Con il tempo di 58,37, Saccardi ha chiuso la prima manche a 2,23 secondi dal norvegese Atle Lie McGrath, leader provvisorio, e a pochi centesimi da Michael Matt, Clement Noël e Marco Schwarz. Nella seconda manche, in programma alle ore 13.30, potrà attaccare senza nulla da perdere.

Il percorso in Coppa Europa

In Coppa Europa, Saccardi ha ottenuto due vittorie in slalom: a Levi nel novembre 2024 e a Baqueira‑Beret pochi giorni fa, confermando il suo stato di forma in vista dei Giochi.

È attualmente leader della classifica di specialità nel circuito continentale.

Il profilo dell’atleta

Tommaso Saccardi è originario di Lesignano de' Bagni, in provincia di Parma, e milita nel gruppo sportivo dei Carabinieri. È cresciuto nello Sci Club Schia Monte Caio.