Venus Williams, a 45 anni, si prepara a competere nel tabellone principale degli Australian Open grazie a una wild card, diventando la tennista più anziana a partecipare al primo Slam della stagione. L’annuncio ufficiale è giunto oggi, confermando il suo ritorno a Melbourne dopo l’ultima partecipazione nel 2021.

Un record di longevità

Ventidue anni dopo la sua prima finale a Melbourne, Venus Williams torna agli Australian Open, segnando un nuovo primato di longevità nel torneo. Con questa partecipazione, supera il precedente record detenuto dalla giapponese Kimiko Date, che aveva 44 anni quando partecipò al torneo nel 2015.

La Williams sarà presente nel tabellone principale per la prima volta dal 2021.

Le dichiarazioni

“Sono entusiasta di essere tornata in Australia e non vedo l’ora di giocare durante l’estate australiana”, ha dichiarato Venus Williams. “Ho tanti ricordi meravigliosi legati a questo luogo e sono grata per l’opportunità di tornare in un posto che ha significato così tanto per me”.

In preparazione allo Slam, che inizierà il 18 gennaio, la campionessa parteciperà al torneo di Auckland, in Nuova Zelanda, dal 5 all’11 gennaio.

Il percorso verso gli Australian Open

Venus Williams torna a Melbourne Park dopo un’assenza di cinque anni, precisamente 28 anni dopo il suo debutto nel tabellone principale, avvenuto nel 1998.

In quell’occasione, sconfisse la sorella Serena al secondo turno, prima di arrendersi ai quarti di finale contro Lindsay Davenport. Il suo bilancio complessivo a Melbourne è di 54 vittorie e 21 sconfitte, con due finali raggiunte nel 2003 e nel 2017, entrambe perse contro Serena.

Nel 2025, dopo un periodo di stop per problemi di salute, Venus Williams è tornata in campo ottenendo risultati incoraggianti: ha vinto un match al torneo di Washington contro Peyton Stearns, numero 35 al mondo, e ha disputato un match combattuto al primo turno degli US Open contro Karolína Muchová. Inoltre, ha raggiunto i quarti di finale in doppio agli US Open insieme a Leylah Fernandez.

È previsto che partecipi anche al torneo di Hobart, in Australia, dal 12 al 17 gennaio, come ulteriore preparazione in vista degli Australian Open.