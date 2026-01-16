L’Olimpia Milano subisce una dolorosa sconfitta in Eurolega, cedendo in casa alla Stella Rossa Belgrado per 96‑104, nonostante un vantaggio in doppia cifra mantenuto fino all’ultimo quarto.
Svolgimento della partita e svolta decisiva
La gara si apre in modo incerto per Milano, che dopo soli due minuti si trova già sotto di sei punti (4‑10), ma reagisce prontamente con un parziale di 12‑2 che ribalta il punteggio. Nel secondo periodo, con il secondo quintetto in campo, l’Olimpia accelera: Josh Nebo segna dieci punti e domina sotto canestro, portando il vantaggio fino a dodici lunghezze (52‑40).
Shavon Shields, con tre canestri consecutivi, allunga ulteriormente fino al +13 (65‑52).
Tutto sembra indirizzato verso una vittoria casalinga, ma l’ultimo quarto ribalta completamente la situazione. Milano, avanti di dodici punti, subisce un devastante parziale di 0‑13 che consegna il comando alla Stella Rossa. La palla persa di LeDay, trasformata in contropiede da Miller‑McIntyre, segna il momento decisivo. I serbi, più lucidi nel finale, sfruttano i falli e la lunetta per chiudere il match sul 104‑96.
Statistiche e protagonisti
Milano concede sessanta punti nella ripresa e vede ben cinque giocatori avversari in doppia cifra, con Nwora top scorer a quota ventidue. Shields è il miglior realizzatore biancorosso con ventidue punti, mentre Nebo domina il primo tempo, calando però nella ripresa. La sconfitta costa all’Olimpia il decimo posto in classifica, anche se la differenza canestri resta a suo favore grazie alla vittoria ottenuta a Belgrado.