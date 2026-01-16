Il Milan ha ottenuto una vittoria cruciale nel recupero della sedicesima giornata di Serie A, superando il Como per 3-1. La squadra rossonera, in svantaggio dopo il gol iniziale di Kempf, ha reagito con determinazione, grazie al rigore trasformato da Nkunku e alla doppietta decisiva di Rabiot.

La rimonta del Milan

La partita si è sbloccata al decimo minuto, con Kempf che ha anticipato Fofana sul secondo palo, superando Maignan con un colpo di testa su cross di Baturina. Nella prima frazione di gioco, il Como ha messo in difficoltà il Milan, sfiorando il raddoppio in diverse occasioni, sventate da interventi decisivi di Maignan.

Nel finale del primo tempo, Saelemaekers ha recuperato palla a centrocampo e ha servito Rabiot, che è stato atterrato in area da Kempf. L’arbitro ha quindi concesso il rigore, trasformato da Nkunku allo scadere, riportando il risultato in parità.

La doppietta di Rabiot

Nella ripresa, il Milan ha trovato il sorpasso al 55’ con un sinistro di Rabiot, su assist di Leão. Il Como ha continuato a premere, ma Maignan ha salvato il risultato con un intervento sulla traversa di Nico Paz.

A due minuti dalla fine, Rabiot ha segnato il gol del definitivo 3-1 con un tiro dalla distanza, firmando la sua doppietta personale e assicurando al Milan tre punti fondamentali.

Milan a -3 dalla vetta

Grazie a questa vittoria, il Milan supera il Napoli e si porta a tre punti dall’Inter capolista, consolidando il secondo posto in classifica.

La squadra rossonera ha inoltre esteso a diciannove partite la propria imbattibilità in campionato, un traguardo che non veniva raggiunto dai tempi di Carlo Ancelotti nel 2005.

Per Rabiot, si tratta della prima doppietta in trasferta nei cinque maggiori campionati europei. Da segnalare, infine, che il Milan ha segnato più di due gol in una partita di Serie A calciando al massimo sette volte: un dato che non si verificava dal febbraio 2019.