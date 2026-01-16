Il Milan ha vinto 3-1 sul campo del Como, nel recupero della sedicesima giornata di Serie A. Grazie a questo risultato, consolida il secondo posto in classifica e resta a tre punti dall’Inter capolista.

La partita

Il Como è passato in vantaggio al decimo minuto con un colpo di testa di Kempf, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sorprendendo il Milan. Il portiere Maignan ha evitato il raddoppio con interventi decisivi su Nico Paz e Da Cunha. Sul finire del primo tempo, un fallo di Kempf su Rabiot ha portato al rigore trasformato da Nkunku (45’+1’), ristabilendo la parità.

A inizio ripresa, un assist di Leão ha permesso a Rabiot di ribaltare il risultato al 55’ con un sinistro. Il Como ha continuato a spingere, ma Maignan ha respinto altri tentativi, tra cui un tiro di Nico Paz finito sulla traversa. A due minuti dalla fine, Rabiot ha chiuso la partita con un tiro dalla distanza, firmando la sua doppietta personale.

La classifica

La vittoria consente al Milan di restare in scia dell’Inter, mantenendo il secondo posto. Il Como, pur sconfitto, ha mostrato una prestazione convincente.

I numeri

Il Milan ha raggiunto quota diciannove partite di imbattibilità in campionato, un record che non si registrava dal periodo tra gennaio e maggio 2005. Rabiot ha realizzato la sua prima doppietta in trasferta nei cinque maggiori campionati europei, mentre Maignan ha conquistato la sua centesima vittoria con il club.