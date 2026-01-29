Buona la prima per Remco Evenepoel. L'attesissimo debutto del campione belga in maglia RedBull Bora hansgrohe è stato bagnato dalla vittoria nel Trofeo Ses Salines, seconda giornata della Challenge Maiorca, che si è corso oggi, giovedì 29 gennaio con un'inedita formula a cronosquadre. "Sono entusiasta di aver vinto subito con questi ragazzi", ha dichiarato un raggiante Evenepoel, visibilmente emozionato per il risultato ottenuto e per l'inizio della sua nuova avventura con la nuova squadra.

Evenepoel: 'Sapevamo che sarebbe stata decisiva la seconda parte'

La cronosquadre, sebbene fosse tecnicamente semplice, pressochè pianeggiante e senza curve, ha presentato le sue sfide. "Ogni cronometro a squadre è sempre dura", ha aggiunto il corridore. L’analisi del percorso e delle strategia adottata dalla squadra è stata cruciale per il trionfo. "Strutturalmente, il nostro piano era eccellente", ha spiegato Evenepoel. "Sapevamo che l'attenzione si sarebbe concentrata sulla seconda metà del percorso, specialmente dopo la svolta a 180 gradi, a causa del vento contrario e di un piccolo falsopiano. È lì che abbiamo fatto la differenza".

La preparazione meticolosa e la capacità di adattarsi al contesto sono state determinanti per il successo della RedBull.

La squadra tedesca è passata all'intertempo di metà percorso con un leggero ritardo, ma il piano di Evenepoel e compagni si è rivelato vincente. "Vincere è vincere", ha detto con freddezza Evenepoel. "Non eravamo preoccupati all'intertempo. C'era tutto il tempo e lo spazio per colmare il divario".

L'unico momento critico della gara per la RedBull si è verificato in cima a un falso piano, dove il gruppo si è ridotto a soli quattro corridori. "Quello che abbiamo fatto oggi è quasi perfetto", ha continuato Evenepoel. "Ho spinto forte, perché all'improvviso eravamo rimasti solo in quattro. Ma Denz ha avuto una giornata incredibilmente forte", ha aggiunto, rendendo omaggio al compagno di squadra che ha giocato un ruolo fondamentale nel mantenere il ritmo e la coesione del gruppo.

'Remco può fare la differenza'

Naturalmente, anche il direttore sportivo Patxi Vila non ha potuto nascondere la sua gioia per la vittoria. "Quando vinci, va tutto bene", ha commentato ridendo l’ex corridore spagnolo. Tuttavia, ha anche evidenziato che ci sono margini di miglioramento. "Ho notato qualche piccolo errore che possiamo perfezionare", ha puntualizzato, dimostrando la sua attenzione al dettaglio e alla crescita continua della squadra.

"È stata una giornata molto bella. I ragazzi hanno dato il massimo", ha rimarcato Vila, evidenziando lo spirito di squadra e la determinazione che hanno contraddistinto la prestazione della Red Bull-Bora-hansgrohe.

Infine, Vila ha espresso la sua convinzione rispetto al potenziale di Evenepoel.

"Remco può fare la differenza in una cronometro a squadre. Ecco perché indossa la maglia iridata. È positivo e felice nella nostra squadra. Questo mi rende ottimista per il futuro", ha concluso il direttore sportivo.