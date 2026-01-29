La corsa alla vetta del ranking ATP vede protagonisti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz agli Australian Open 2026. Attualmente, lo spagnolo vanta un vantaggio di 2.150 punti sull'italiano. Il torneo in corso assegnerà 1.200 punti tra semifinali e finali, ma la situazione è destinata a cambiare radicalmente. Lunedì 2 febbraio, infatti, Sinner vedrà scartare 2.000 punti derivanti dalla sua vittoria nell'edizione precedente, mentre Alcaraz ne perderà 400. Questo meccanismo apre a molteplici scenari, rendendo la competizione per il primato estremamente serrata e ricca di incognite.

Situazione attuale e punti in scadenza

All'inizio del torneo, il distacco tra i due contendenti era di 2.150 punti. Nella classifica ufficiale, Sinner si trova a -550 da Alcaraz. Tuttavia, la data del 2 febbraio segna un punto di svolta cruciale: Sinner eliminerà 2.000 punti conquistati nel 2025, mentre Alcaraz ne perderà 400, residuo della sua performance nell'anno precedente. Questa dinamica redistribuisce le carte in tavola, influenzando significativamente la classifica.

Scenari possibili per il primato

Le combinazioni di risultati agli Australian Open possono alterare drasticamente la classifica. Se uno dei due giocatori vince il torneo e l'altro viene eliminato in semifinale, il divario tra loro oscillerà tra un massimo di 3.650 punti (con Alcaraz vincitore e Sinner semifinalista) e un minimo di 950 punti (con Sinner trionfatore e Alcaraz semifinalista).

Nel caso in cui entrambi vengano sconfitti in semifinale, la distanza tra loro rimarrebbe invariata rispetto alla situazione attuale.

Se uno dei due dovesse raggiungere la finale e l'altro fermarsi in semifinale, il distacco potrebbe variare di 500 punti. Alcaraz potrebbe quindi trovarsi con un vantaggio che va dai 2.650 ai 1.650 punti, a seconda dell'esito della finale.

Lo scenario più atteso è senza dubbio una finale tra Sinner e Alcaraz. Entrambi guadagnerebbero 500 punti vincendo la semifinale e si giocherebbero altri 700 punti nell'atto conclusivo. In questo caso, Sinner si troverebbe a -1.450 punti in caso di vittoria, o a -2.850 se dovesse perdere la finale.

Tabella riepilogativa dei punteggi

Di seguito, i principali scenari con i punteggi ATP stimati:

Entrambi sconfitti in semifinale: Alcaraz 12.450 – Sinner 10.300 (–2.150 punti)

Sinner in finale, Alcaraz eliminato in semifinale: Alcaraz 12.450 – Sinner 10.800 (–1.650 punti)

Alcaraz in finale, Sinner eliminato in semifinale: Alcaraz 12.950 – Sinner 10.300 (–2.650 punti)

Sinner vincitore, Alcaraz eliminato in semifinale: Alcaraz 12.450 – Sinner 11.500 (–950 punti)

Alcaraz vincitore, Sinner eliminato in semifinale: Alcaraz 13.650 – Sinner 10.000 (–3.650 punti)

Alcaraz vincitore in finale su Sinner: Alcaraz 13.650 – Sinner 10.800 (–2.850 punti)

Sinner vincitore in finale su Alcaraz: Alcaraz 12.950 – Sinner 11.500 (–1.450 punti)

Analisi dei possibili distacchi

La forbice massima che potrebbe separare i due giocatori si attesta sui 3.650 punti, qualora Alcaraz conquistasse il titolo e Sinner venisse eliminato in semifinale.

Al contrario, il divario minimo si ridurrebbe a 950 punti nel caso in cui Sinner si aggiudicasse il torneo e Alcaraz fosse fermato prima della finale. Se la finale vedesse contrapposti i due, il distacco finale sarebbe di 1.450 punti a favore di Alcaraz in caso di vittoria di Sinner, o di 2.850 punti in caso di trionfo dello spagnolo.