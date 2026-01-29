Il panorama dell'intrattenimento sportivo si arricchisce con “Mai Molar”, il primo docu-reality italiano interamente dedicato alla pallavolo. La serie, articolata in cinque episodi, narra l'avvincente storia di rinascita della squadra di SuperLega “Rana Verona”. Descritto come un vero e proprio “underdog”, il team veronese dimostra partita dopo partita il proprio valore, emergendo con determinazione sia sul campo da gioco che al di fuori.

Il progetto, nato da un’idea del title-sponsor Rana, si propone di diffondere i valori positivi intrinseci alla pallavolo, intesa come disciplina di squadra per eccellenza.

La serie ripercorre i momenti più critici della storia recente della pallavolo veronese, in particolare quando, nel 2021, il club si trovò sull'orlo della scomparsa a causa delle stringenti restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19. “Mai Molar” documenta così la meticolosa ricostruzione di Verona Volley, non limitandosi alla sfera puramente sportiva, ma estendendosi alla ridefinizione della sua identità, al rafforzamento dello spirito di appartenenza e alla condivisione di una visione strategica.

La produzione e i suoi protagonisti

La realizzazione del docu-reality è curata dalla casa di produzione Diaviva, con la direzione di Michele Cardano e Francesco Bolognesi. Il titolo stesso, “Mai Molar”, incarna perfettamente i valori fondamentali condivisi tra il club e lo sponsor principale Rana: la resilienza e l'indomita capacità di rialzarsi dopo ogni caduta, un principio guida che ha caratterizzato il percorso della squadra.

Distribuzione e il ruolo di DAZN

DAZN si è assicurata i diritti esclusivi per la distribuzione gratuita della serie, garantendo così la massima accessibilità a un pubblico ampio, composto sia da abbonati che da non abbonati. Michele Dalai, SVP Content di DAZN Italia, ha sottolineato come questa acquisizione confermi il ruolo della piattaforma quale leader nella distribuzione di contenuti di intrattenimento sportivo. L'impegno di DAZN si estende anche al supporto delle eccellenze italiane, tra cui spicca il movimento della pallavolo, già ampiamente rappresentato sulla piattaforma attraverso le dirette trasmesse a partire dal 2024.

Stefano Fanini, presidente di Verona Volley, ha espresso grande orgoglio per essere i primi protagonisti di un docu-reality dedicato a una squadra di pallavolo italiana.

Il progetto, secondo Fanini, contribuisce a valorizzare la città di Verona e la sua provincia, narrando il percorso di un club che progredisce costantemente attraverso umiltà e sacrificio. Il presidente ha infine ringraziato la famiglia Rana e DAZN per aver creduto in questa iniziativa, considerata un tassello fondamentale nella crescita del club, intrapresa nell'estate del 2021.