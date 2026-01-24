L’Italia fa il suo esordio agli Europei 2026 di calcio a 5 sabato 24 gennaio alle 14:30, affrontando il Portogallo alla Stozice Arena di Lubiana. La partita, valida per la prima giornata del girone D, mette subito di fronte gli Azzurri ai campioni in carica, considerati tra i favoriti del torneo.

Il contesto e le ambizioni azzurre

La manifestazione, giunta alla tredicesima edizione, si svolge in Lettonia, Lituania e Slovenia dal 21 gennaio al 7 febbraio. L’Italia, inserita nel girone D insieme a Portogallo, Polonia e Ungheria, punta a riscattare l’eliminazione nella fase a gironi del 2022, quando fu estromessa dal Kazakistan con un pesante 4‑1.

La qualificazione a questa edizione è arrivata proprio superando il Kazakistan negli spareggi.

Il Portogallo è la favorita indiscussa per il primo posto nel girone, mentre l’Italia è considerata una squadra pericolosa e scomoda da affrontare. La Polonia, attualmente quattordicesima nel ranking FIFA, rappresenta un’insidia in crescita, mentre l’Ungheria, almeno sulla carta, sembra l’avversaria più abbordabile.

Leadership e preparazione

La squadra è guidata dal capitano Carmelo Musumeci, classe ’91, che ha sottolineato: “Sono stati dieci giorni intensissimi per arrivare fin qui in Slovenia: un lavoro duro in cui abbiamo dato il massimo curando ogni dettaglio. Arriviamo alla prima partita con una condizione fisica ottimale e in questi ultimi giorni ci concentreremo sull’esordio”.

Per Musumeci, questa sarà la sua prima fase finale da capitano: “Questo non fa altro che aumentare il mio senso di responsabilità. Voglio trasmettere ai miei compagni l’orgoglio di indossare la maglia azzurra, perché rappresentiamo un Paese che nel futsal ha avuto una storia importante. Sono sicuro che scenderemo in campo portando con noi tutto questo”.

Modalità di visione e calendario

La partita non sarà trasmessa in televisione, ma sarà possibile seguirla in streaming su RaiPlay Sport 1, mentre OA Sport offrirà una diretta live testuale. Dopo l’esordio contro il Portogallo, l’Italia affronterà la Polonia martedì 27 gennaio alle 20:30 e l’Ungheria giovedì 29 gennaio alla stessa ora. Il passaggio del turno sarà riservato alle prime due classificate di ciascun girone.

Il quadro generale del torneo

Gli Europei 2026 di calcio a 5 vedono la partecipazione di sedici squadre, suddivise in quattro gironi da quattro. Il torneo si svolge in Lettonia, Lituania e Slovenia, con quest’ultima aggiunta come terzo paese ospitante per consentire la partecipazione della Bielorussia. Il Portogallo difende il titolo conquistato nelle edizioni precedenti, mentre Spagna e Portogallo partono come le principali favorite. L’Italia, pur non tra le favorite, può ambire a un buon percorso, anche se potrebbe incrociare la Spagna già ai quarti di finale.