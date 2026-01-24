Il Napoli ha completato le visite mediche per Giovane, il nuovo attaccante brasiliano classe 2003, questa mattina a Milano. Il giocatore, arrivato dall’Hellas Verona, raggiungerà la squadra in serata per iniziare la sua avventura in azzurro.

Giovane: il profilo del nuovo attaccante azzurro

Giovane è un attaccante brasiliano di ventidue anni, prelevato dall’Hellas Verona. In questa prima parte di stagione ha giocato da punta esterna o seconda punta, realizzando tre gol e fornendo quattro assist con la maglia del Verona. Il Napoli lo ha acquisito per circa venti milioni di euro, con un pagamento suddiviso in due rate: un anticipo per il prestito ora e il saldo in estate, quando l’acquisto diventerà definitivo.

Tempistiche e integrazione nella squadra

Le visite mediche si sono svolte questa mattina a Milano, scelta logistica dettata dall’imminente trasferta della squadra a Torino per affrontare la Juventus. Non è escluso che Giovane possa aggregarsi al gruppo già in serata per ambientarsi in vista della partita.

Formula dell’operazione e ufficialità

L’operazione è stata definita con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un costo complessivo di circa venti milioni di euro, bonus compresi. Il trasferimento dovrebbe essere ufficializzato prima del fischio d’inizio della partita contro la Juventus, così da rendere Giovane disponibile già per la panchina.